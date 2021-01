imago/ZUMA Press/Montage jW

Braune Roben

Zu jW vom 23.1.: »Neonazi auf freiem Fuß«

Das eigentliche Problem ist nicht die Freilassung des Neonazis, sondern dass die deutsche Strafjustiz in der Nachfolge der Nazis steht. Nach dem Zweiten Weltkrieg durften Nazirichter mit ihrer »Kultur« der Rechtsprechung straffrei weitermachen. 75 Prozent der Beschäftigten in der BRD-Strafjustiz waren Nazis. Mit ihrem ideologischen Antikommunismus haben sie, angefangen vom KPD-Verbot (…), alles, was antifaschistisch und kommunistisch ist, verfolgt und abgeurteilt. Um als Kommunist vor dem Kadi zu landen, genügt schon eine Schachtel Streichhölzer in der Hosentasche, die dann als Indiz für Brandstiftung und terroristische Vereinigung herhalten muss. Ich selbst hatte eine ähnliche Erfahrung gemacht. Damals wurde ich im Zusammenhang mit dem »Celler Loch« zu viereinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Man hatte in einer Wohnung eine vom Verfassungsschutz-Spitzel Klaus-Dieter Loudil plazierte Bombe gefunden, die man mir angehängt hat. Obwohl es weder Beweise noch sonst was gab, wurde ich als Bombenbastler verurteilt. In dem damaligen Untersuchungsausschuss in Hannover wurde festgestellt, dass ich nicht der Bombenbastler war, sondern Loudil die Bombe plaziert hatte. Das führte aber nicht dazu, dass das Urteil aufgehoben wurde und ich einen neuen Prozess bekam – die Wiederaufnahmemöglichkeit war verjährt. Soviel zur rechtslastigen und antikommunistischen BRD-Justiz mit ihrer ideologischen Nähe zum Faschismus. Deshalb ist es nicht ungewöhnlich, dass viele faschistische Terrortaten, gedeckt von BND und Verfassungsschutz, nicht mit allen juristischen Mitteln verfolgt und abgeurteilt werden.

Manfred Guerth, Onlinekommentar

Wie kommen wir da raus?

Zu jW vom 22.1.: »Vergessen und abgehängt«

Ich arbeite als Erzieherin im sozialpädagogischen Bereich einer städtischen Freiwilligen Ganztagsgrundschule in Saarbrücken. (…) Eines kann ich aus der Erfahrung von Schließung, Notbetreuung, Öffnung im Hybridverfahren, Schließung, wieder Notbetreuung etc. wegen der Coronakrise sagen: Es wäre für alle Seiten besser, wenn zur selben Zeit die Hälfte der Schülerinnen und Schüler da wäre. Die Lehrer haben während des Hybridunterrichts (die halbe Klasse eine Woche zu Hause, eine Woche in der Schule präsent, immer wechselweise, so dass jedes Kind jede zweite Woche seine Lehrerin zu Gesicht bekam) mitbekommen, wie gut sie die einzelnen Kinder fördern können, wenn die Klassen nur halb gefüllt sind. Dann klappt es auch besser mit der Integration, die Vorbedingung zur Inklusion ist. Eine Lehrerin äußerte sich entspannt darüber, dass sie viel mehr Zeit für die Grundlagen Rechnen, Schreiben, Lesen hatte, weil möglichst wenige Erwachsene pro Klasse zuständig sein sollten. Gleichzeitig Präsenz- und Onlineunterricht zu halten ist für die Lehrer sehr zeitaufwendig und anstrengend … Das Gute an der Pandemie: Wir haben erfahren, wie es anders sein könnte. Wenn die Angst nicht wäre, sich auf dem Weg zur Arbeit oder bei den Kolleginnen und Kollegen anzustecken, wäre das Arbeiten gerade auch in der Zeit der Halbierung der Schülerzahlen sehr schön, sehr entspannt gewesen. Es war wundervoll und befriedigend zu sehen, wie es plötzlich möglich war, einzelne Kinder gezielt zu fördern (…). Das sind die positiven Seiten der Pandemie.

Am Anfang der Pandemie hatten wir die Hoffnung, dass wir in allen Bereichen darüber nachdenken würden: Wie wollen wir leben? Und dass wir die Dinge verändern würden. Jetzt scheint es nur noch darum zu gehen, wann alles wieder so sein wird wie vorher. Ich denke, dass die Schulen, wenn sie geöffnet werden, wieder genauso vollgeknallt werden wie vorher, derselbe Raum, dieselbe Anzahl an Lehrern, dieselbe Verdichtung von Problemen. Und jede Menge billige Lösungen, um Probleme kurzfristig scheinbar abzumildern, also zum Beispiel dem Lehrermangel mit günstigen Integrationskräften zu begegnen, die dann das Menschenrecht auf Inklusion für Kinder durchsetzen sollen, die in einer halbierten Klasse vielleicht auch durch die Klassenlehrerin integriert werden könnten. Und die Ärmsten werden wieder gegeneinander ausgespielt werden. Die schlecht verdienende Erzieherin, die für einen höheren Lohn streikt oder sich aus Angst vor Corona krankmeldet, schadet der Alleinerziehenden mit ihren drei Kindern. Die eine Proletarierin, die ihre Arbeitskraft verkaufen muss, ist plötzlich Feindin der anderen, die nichts besitzt als ihre Kinder und noch nicht mal ihre Arbeitskraft verkaufen kann, solange gestreikt wird oder die Schulen geschlossen sind. Wie kommen wir da bloß raus, wenn noch nicht einmal so eine Krise wie 2020/2021 etwas ändert?

Sonja Ruf, per E-Mail

Solidarität vermisst

Zu jW vom 25.1.: »Verwaltungsgericht bremst Polizei wegen FDJ-Symbolen«

Es ist schlimm genug, dass die Freie Deutsche Jugend (FDJ) 1951 im Nazinachfolgestaat BRD (durch faschistische Juristen) verboten wurde. Nun gingen Polizisten im »rosa-rot-grün« regierten Berlin am 10. Januar gegen die FDJ vor, als sie an der Luxemburg-Liebknecht-Ehrung teilnehmen wollte. 2017, 2018, 2019 durfte die FDJ mitgehen. Am 3. Oktober 2020 gab es eine Demonstration der FDJ vom Frankfurter Tor durch das Berliner Stadtzentrum bis zum Bundestag, mit Polizeibegleitung und ohne Probleme. Wie passt das zusammen? (…) Und wo bleibt die Solidarität mit der FDJ? (…) Ich protestiere gegen die Verletzung des Grundgesetzes der BRD, gegen Polizeiwillkür, gegen die antikommunistische Staatsdoktrin, gegen die Verleumdung der FDJ, gegen unsolidarisches Verhalten!

Horst Jäkel, Potsdam

Selbstverteidigung

Zu jW vom 20.1.: »Rücktritt vom Rücktritt«

»Wer braucht diese ›Sportart‹ Mixed Martial Arts? Welche jW-Leser brauchen solche Artikel?« – »Frauen. Um sich selbst gegen Männergewalt verteidigen zu lernen. Feministische Selbstverteidigung (Wendo) ist leider nicht flächendeckend verfügbar.«

Franz Schoierer und Margot Müller (beides Onlinekommentare)