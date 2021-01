Troika nach Berlin

Die »Schuldenbremse« ist volkswirtschaftliches Harakiri. Die politische Mehrheit eines der reichsten Staaten der Welt hat sich vorgenommen, die eigene Wirtschaft schrumpfen zu lassen, und dieses Ziel sogar grundgesetzlich verbrieft. Mit Vernunft hat Kapitalismus allerdings nichts zu tun. Es ging der herrschenden Klasse schlicht und ergreifend darum, die Profite der Konzerne zu sichern – ohne Rücksicht auf Verluste. Wenn die öffentliche Hand permanent unterfinanziert bleibt, haben es Spekulanten und Konzerne leichter: Staatliche Fürsorge wie Bildung und Gesundheit wird dem Markt preisgegeben. Dadurch steigt der Druck auf die Beschäftigten, die mehr Geld für öffentliche Leistungen wie Krankenversicherung oder Schwimmbadbesuche ausgeben müssen.

Was kümmert es die Herrschenden? Anscheinend eine ganze Menge. Die herrschende Klasse in Deutschland ist schlichtweg zu weit gegangen. Sie ist nicht mehr in der Lage, für Wachstumsimpulse zu sorgen. Schon vor Ausbruch der Coronapandemie war die deutsche Wirtschaft auf Rezessionskurs. Gleichzeitig steigen die Gewinne der Konzerne und die Privatvermögen unaufhaltsam. Der Staat wird seiner Aufgabe nicht mehr gerecht, zwischen den Kapitalfraktionen zu vermitteln und überschüssigem Kapital gewinnbringende Anlagemöglichkeiten zu verschaffen.

Deshalb kam der Vorstoß, an der »Schuldenbremse« zu rütteln, am Dienstag von ganz oben. Merkel hatte ihren Kanzleramtschef Helge Braun vorgeschickt. »Diese Krise wird Gewinner und Verlierer unter den Volkswirtschaften hervorbringen«, warnte er in einem Gastbeitrag im Handelsblatt. Niedrigere Steuern und Lohnnebenkosten als Bestandteil einer »Erholungsstrategie für die Wirtschaft« reichten nicht. Beinahe kleinlaut forderte Braun deshalb eine Grundgesetzänderung, »die begrenzt für die kommenden Jahre einen verlässlichen degressiven Korridor für Neuverschuldung vorsieht«. Selbstverständlich gelte aber weiterhin: »Eine stabile Schuldenregel ist für Deutschland unabdingbar und eine Verpflichtung gegenüber kommenden Generationen.«

Auch wenn Braun nur eine vorübergehende Lockerung der Kürzungsklausel ins Spiel brachte, bezog er am Mittwoch öffentlich Prügel – vor allem aus seiner eigenen Partei. Der Arbeiterklasse wird kein Millimeter zugestanden.

Die Füchse unter der Finanzoligarchie wittern allerdings in der Krise ihre Chance. Michael Hüther, Präsident des unternehmernahen Instituts der deutschen Wirtschaft, schlug vor, einen »›Deutschlandfonds‹ als Haushalt mit eigenständiger Rechtsperson« ins Leben zu rufen, der die dringend benötigten öffentlichen Investitionen tätigen könne. Als Vorbild steht der EU-»Stabilitätsmechanismus« (ESM) Pate: Öffentliche Haushalte werden von Wirtschaftsprüfern wie McKinsey überwacht, Parlamente haben kein Mitbestimmungsrecht mehr. Die Troika soll auch in Deutschland regieren.