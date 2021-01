Davos: Putin ruft zu Dialog mit EU auf

Davos. Russlands Präsident Wladimir Putin hat zu einem »ehrlichen Dialog« zwischen Russland und der EU aufgerufen, um die angespannten Beziehungen zu verbessern. »Man muss die Phobien der Vergangenheit loswerden« und statt dessen in die Zukunft blicken, sagte Putin am Mittwoch beim Weltwirtschaftsforum von Davos. Aktuell sei die Situation »offensichtlich unnormal«, so der russische Präsident bei dem Onlineforum, zu dem er sich zugeschaltet hatte. (dpa/jW)