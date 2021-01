Wieder ein Einzelfall

Polizei/Polizeipräsidium Aalen/dpa

Dieses Arsenal eines sogenannten Waffennarren, das zur Ausrüstung einer Hundertschaft gereicht hätte, wurde am Montag in Mutlangen, Baden-Württemberg, ausgehoben. Die Polizei stieß nach Zeugenhinweisen auf über hundert Schusswaffen. Welche Ausrede der Waffensammler hat, ist noch nicht bekannt – doch solche Fälle ereignen sich regelmäßig: Erst am vergangenen Freitag hatte ein Oberstabsfeldwebel des »Kommandos Spezialkräfte« gestanden, zwei Kilogramm Sprengstoff sowie mehrere Tausend Stück Munition beiseite geschafft und in seinem Garten vergraben zu haben. (jW)