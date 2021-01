Leninisten in Davos

Bernd von Jutrczenka/dpa Der ehemalige Geheimdienstchef Hans-Georg Maaßen

Hans-Georg Maaßen ist eine Ikone, also fast ein Heiliger. Jedenfalls für viele in CDU/CSU, AfD und angeschlossenen Bewegungen. Sollte die Parole »Merkel muss weg« nicht von ihm stammen, dann ist sein Leiden deren tägliche stumme Wiederholung. Denn der Mann ist zu Höherem berufen als zum »Of counsel«, zum freischwebenden Fachberater der die AfD gegen das Bundesamt für Verfassungsschutz wegen eventueller Beobachtung vertretenden Kanzlei Höcker in Köln. Er schied dort am Montag vorfristig aus, weil er einen »negativen Beigeschmack« in dem Verfahren vermeiden will. Maaßen bleibt sauber. Mit ihm als Präsidenten des Verfassungsschutzes wäre es nicht soweit gekommen, dass die AfD behelligt würde. Er flog aber Ende 2018 aus dem Amt, nur weil er seiner obersten Dienstherrin, der Bundeskanzlerin, öffentlich widersprochen hatte. Die SPD, die mit sicherem Gespür stets die begünstigt, die ihr gern den Garaus machen, billigte sein Beförderung zum Staatssekretär, wollte ihn dann doch nicht, Merkel folgte den Sozen – ein Schicksal deutscher Führungstalente: Sie sind erst mal Opfer des Systems.

So blieb der Heiligenstatus Maaßens unvollendet, aber er hat es schon zum Typus gebracht, das heißt steht irgendwo zwischen Ur- und Vorbild. Am Freitag erschien jedenfalls im Tagesspiegel ein Artikel über den vom Berliner Landesverfassungsschutz an die AfD durchgestochenen AfD-Prüfbericht unter der Überschrift: »Ein Maaßen-Typ«. Gemeint war der in Verdacht geratene Leiter des Referats Rechtsextremismus, der wie üblich in seiner Behörde offenbar vor allem sich selbst als Verächter des Systems zu beobachten hätte. Deutschen höheren Beamten und ihrem Anhang ist nicht mehr egal, wer unter ihnen regiert, sie nehmen nach Maaßens Beispiel die Sachen selbst in die Hand. »Die da oben« haben es nicht anders verdient, wusste schon der Milliardär Donald Trump. Im Interview mit der Zeitung Epoch Times, dem Blatt der Pegida-, AfD- und Ken-FM-freundlichen antichinesischen Falun-Gong-Truppe, brach es am vergangenen Donnerstag aus Maaßen heraus: Beim Weltwirtschaftsforum in Davos, das in diesem Jahr digital stattfindet, unterhielten sich »Leute, die wahrscheinlich sehr begütert« und »sehr, sehr weit vom normalen Leben der Menschen entfernt« seien, über Klimaneutralität von Wirtschaft und Gesellschaft, anderen Umgang mit Ressourcen und Transfer von Finanzmitteln in die südliche Hemisphäre. Ihn erinnerten sie an »kommunistische ›Pseudowissenschaftler‹«, im Grunde kämen »nun die Kapitalisten aus Davos mit den Leninisten wieder zusammen, nämlich in der gemeinsamen Verachtung des einfachen, des gewöhnlichen Menschen«.

Wer alles so durchschaut, kann kein Dunkelmann sein. Maaßen muss nur noch beschließen, Politiker zu werden, dann fallen Davos und Kommune, und der Verfassungsschutz wird endlich AfD-Betrieb.