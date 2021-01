»Habe wenig Verständnis dafür, das herunterzuspielen«

imago images/xcitepress Schon mehrfach haben offensichtliche AfD-Sympathisanten Linke und Antifaschisten bei Gegendemonstrationen verletzt

Ein AfD-Sympathisant fuhr am 17. Oktober 2020 im schleswig-holsteinischen Henstedt-Ulzburg drei Demonstranten mit einem Pick-up an und verletzte sie. Sie vertreten einen der Geschädigten. Wie ist der aktuelle Stand?

Bis zuletzt hat uns die Staatsanwaltschaft in Kiel noch keine Akteneinsicht gewährt. Uns wurde mitgeteilt, es könne noch nichts herausgegeben werden, weil das die Ermittlungen gefährden könne.

Die Polizei spielte den Anschlag zuerst als gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr herunter. Wie bewerten Sie den Vorfall?

Wenn man sich die Fotos anschaut vom Tatort und vom Auto, die Autospur, die noch nach rechts abgeht, vom Fußweg in den Rasen hinein und ins Gebüsch, dann wird deutlich: Der Fahrer ist auf zwei Personen zugefahren, die auf einem Gehweg standen, um sie zu treffen, und das hat er auch geschafft. Und danach hat er noch mal Gas gegeben und ist auf ein Paar zugefahren und hat die Frau angefahren. Wer mit einem so großen Fahrzeug in dieser Weise agiert, muss damit rechnen, dass jemand zu Tode kommen kann. Ich habe wenig Verständnis dafür, dass das heruntergespielt wird.

Der Beschuldigte soll der Polizei nach Medienberichten erklärt haben, er habe die Demonstranten nur erschrecken wollen.

Das halte ich für eine offensichtliche Schutzbehauptung.

Die Polizei hat den Täter geradezu mit Nachsicht behandelt, ihn nur kurz auf der Wache vernommen. Was sagen Sie dazu?

Ich beschwere mich natürlich nicht darüber, wenn die Polizei mit einem Beschuldigten korrekt umgeht. Aber es verwundert schon, wie die mit ihm umgegangen ist. Meines Wissens nach wurde auch nicht vernünftig geprüft, ob ein Haftbefehl beantragt werden sollte. Wenn ich mir vorstelle, ein junger Antifa-Aktivist oder Migrant wäre mit so einem Auto in eine Gruppe von AfD-Leuten hineinfahren – der wäre aber, da bin ich mir ziemlich sicher, gleich in Untersuchungshaft gekommen.

Wie bewerten Sie die Tat juristisch?

Bei aller Vorsicht meine ich, dass man zumindest vom Anfangsverdacht des versuchten Mordes ausgehen muss. Ob man später davon wegkommt, ist eine andere Frage. Wir haben klare Hinweise dafür, dass der Täter eine Handlung begangen hat, bei der er den Tod von Menschen billigend in Kauf genommen hat. Und wir haben Hinweise dafür, dass er ein politisches Motiv hatte. Es wäre noch die Frage, ob es nicht sogar heimtückisch ist, wenn er in dieser Form – ohne jede Vorwarnung, ohne dass die Geschädigten ausweichen konnten – auf die Personen zufährt. Dann hätten wir noch ein zweites Mordmerkmal.

Es hieß in der Presse auch, die Verletzungen der drei Demonstranten seien nicht so schwer.

Die waren schon gravierend. Aber für einen versuchten Totschlag oder Mord kommt es auf die Schwere der Verletzung gerade nicht an. Es gibt umfangreiche Rechtsprechung zu genau solchen Fällen, wo regelmäßig der Anfangsverdacht eines versuchten Tötungsdelikt angenommen wird.

Sie sind auch in anderen ­Verfahren wegen rechter Gewalt engagiert, so im Prozess um den Mord an Walter Lübcke. Hat die Gewaltbereitschaft in der rechten Szene zugenommen?

Die Gewaltbereitschaft von Rassisten und Neonazis ist in der Geschichte der Bundesrepublik immer wieder Schwankungen unterworfen gewesen, war aber immer da. Es gab ja Zeiten, in denen viele Brandanschläge auf Geflüchtetenunterkünfte und Wohnhäuser von Migranten zu verzeichnen waren. Oder das, was derzeit unter unter dem Begriff »Baseballschlägerjahre« in den 1990er Jahren diskutiert wird. Auf jeden Fall ist die Vorstellung, die AfD sei eine moderate Partei und in deren Umgebung gebe es so etwas nicht, völlig falsch. Die AfD zieht genau solche Leute an. Es ist ja kein Zufall, dass Stephan Ernst, der Hauptangeklagte im Lübcke-Verfahren, sich bei der AfD engagiert hat. Die erschien ihm offenbar erfolgversprechender als die NPD und die »Kameradschaften«.