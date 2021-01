Spaltung slowakischer faschistischer Partei

Bratislava. Die im slowakischen Parlament vertretene faschistische »Volkspartei Unsere Slowakei« (LSNS) hat sich gespalten. Der EU-Parlamentarier Milan Uhrik und fünf Abgeordnete des Parlaments in Bratislava gaben am Montag ihren Austritt aus der Partei bekannt. Sie würden einen vom Vorsitzenden Marian Kotleba unabhängigen eigenen Weg gehen, erklärte Uhrik in einer Videobotschaft auf Facebook. Auch die anderen Ausgetretenen gehörten bisher zum engsten LSNS-Führungskreis. Die Partei agiert zwar am Rande der Legalität, kam aber dennoch bei den Parlamentswahlen 2016 und 2020 jeweils auf acht Prozent der Wählerstimmen. (dpa/jW)