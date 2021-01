Heilige Kuh auf dem Eis

Julian Stratenschulte/dpa Neoliberaler Fetisch: »Schuldenuhr« im Fraktionssaal der CDU im niedersächsischen Landtag (Hannover, 13.1.2021)

Der etwas überraschende Vorstoß von Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU), die seit Jahren als Denkmal der neoliberalen Hegemonie im Grundgesetz verankerte sogenannte Schuldenbremse aufzuweichen, hat am Dienstag für Empörung in den Unionsparteien und bei der FDP gesorgt. Von »Dammbruch« und »finanzpolitischer Kapitulation« war die Rede, CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak verkündete eilig via Twitter: »Die CDU bekennt sich klar zur Schuldenbremse.« Finanzminister Olaf Scholz (SPD) zeigte sich dagegen offen für eine Neuregelung. Vertreter der Partei Die Linke plädierten für eine Abschaffung der Schuldenbremse, kritisierten aber die Richtung von Brauns Vorschlag.

In einem Gastbeitrag im Handelsblatt (Dienstagausgabe) hatte Braun sich dagegen ausgesprochen, die Notfallregelung für die Haushalte 2020 und 2021, für die wegen der Pandemie die Schuldenbremse ausgesetzt ist, in den kommenden Jahren erneut anzuwenden. Er plädierte dafür, das Grundgesetz so zu ändern, dass es »einen verlässlichen degressiven Korridor für die Neuverschuldung vorsieht und ein klares Datum für die Rückkehr zur Einhaltung der Schuldenregel vorschreibt«. Für eine Erholung der Wirtschaft sei es sinnvoll, »die Sozialabgaben bis Ende 2023 zu stabilisieren und auch auf Steuererhöhungen zu verzichten«. Das bedeute aber erhebliche Belastungen für den Haushalt, so dass die Schuldenbremse nicht einzuhalten sei.

Von seiten der augenscheinlich überraschten Parteifreunde und der FDP schlug Braun heftige Ablehnung entgegen. »Solide Staatsfinanzen sind für die Unionsfraktion nicht verhandelbar«, dekretierte Eckhardt Rehberg laut Nachrichtenagentur dpa. Der Vorschlag von Braun sei seine »persönliche Meinung«. Der Spiegel meldete, Fraktionschef Ralph Brinkhaus und sein Vize Andreas Jung seien mit Rehberg übereingekommen, an ihrer bisherigen Linie festzuhalten, die Vorgaben der Schuldenbremse von 2021 an wieder einzuhalten. CSU-Chef Markus Söder nannte Brauns Vorstoß ein »falsches Signal«. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt bezeichnete die Schuldenbremse als »Erfolgsmodell« und Brauns Vorschlag als »einen Debattenbeitrag«. Seine Position sei eine andere.

FDP-Chef Christian Lindner befand gar, Brauns Position habe den »Charakter einer finanzpolitischen Kapitulation«. Die CDU nähere sich bei der geplanten Haushalts- und Finanzpolitik »ganz gezielt der von den Grünen geforderten Schuldenpolitik an«, sagte Lindner dem Handelsblatt. Die FDP-Fraktion beantragte eine Aktuelle Stunde zum Thema im Bundestag. Der Chef der CDU-Mittelstandsvereinigung, Carsten Linnemann, bezeichnete die Schuldenbremse gegenüber der Welt als »eines der wichtigsten politischen Disziplinierungsinstrumente, das die Ausgabenlust des Staates zügelt«. Eine Grundgesetzänderung wäre »ein Dammbruch«, so Linnemann.

Zustimmung für Brauns Vorschlag kam von Grünen und Linkspartei. Die Schuldenbremse lähme den Staat nicht nur bei der Bewältigung der Coronakrise, sondern auch bei der sozial-ökologischen Transformation und der Armutsbekämpfung, erklärte der Kovorsitzende der Linkspartei, Bernd Riexinger. In Zeiten, in denen der Staat für Kredite nicht mal Zinsen zahlen müsse, sei sie »finanzpolitisch vollkommen irrsinnig«. Riexinger kritisierte Brauns Vorschlag, die Sozialabgaben bis Ende 2023 »zu stabilisieren« und auf Steuererhöhungen zu verzichten. Das hieße, »dass nicht die Reichen und Konzerne, sondern die Lohnabhängigen und Leistungsberechtigten die Krise zahlen«. Fabio De Masi, finanzpolitischer Sprecher der Linksfraktion im Bundestag, erklärte gegenüber jW, die »dümmste Regel Deutschlands« werde einen Tod auf Raten sterben, »selbst dann, wenn die Union sich nicht traut, sie endgültig zu beerdigen«. Grünen-Chef Robert Habeck plädierte dafür, die Kreditaufnahme auf Nettoinvestitionen zu beschränken, »die das öffentliche Vermögen und unseren Wohlstand erhöhen«. DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell sagte, die Schuldenbremse dürfe nicht nur für einige Jahre ausgesetzt werden: »Sie darf künftig nie wieder öffentliche Investitionen ausbremsen.«

Finanzminister Scholz erklärte, die »Wirtschaftsweisen« hätten die Idee entwickelt, die Schuldenbremse quasi neu zu starten und damit schrittweise wirken zu lassen. Dies habe Braun in einem »interessanten Gastbeitrag« aufgegriffen. Braun ruderte aber am Dienstag bereits wieder zurück. Bei Twitter stellte er klar: »Mein Vorschlag, wie man den Weg zur ›schwarzen Null‹ nach der Pandemie gesetzlich vorzeichnet, zielt darauf ab, verbindlicher als fortgesetzt mit der Notklausel zu handeln und nicht die Schuldenregel in Frage zu stellen.« Das Wort »Schuldenbremse« versah Braun mit einem Herzchen.