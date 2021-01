H & M will hierzulande 800 Stellen streichen

Hamburg. Der schwedische Modehändler H & M will in Deutschland rund 800 Stellen streichen. Das entspreche rund fünf Prozent aller Beschäftigen des Unternehmens hierzulande, sagte eine Unternehmenssprecherin am Dienstag in Hamburg. H&M versuche, das Kürzungsziel über ein sogenanntes Freiwilligenprogramm zu erreichen, um betriebsbedingte Kündigungen zu vermeiden. »Sollte die Anzahl der Freiwilligen in diesem Programm nicht ausreichen, wird die Entscheidung über eine Sozialauswahl getroffen«, drohte das Unternehmen. Zuvor hatte das Wirtschaftsmagazin Business Insider über die Arbeitsplatzvernichtung berichtet. (dpa/jW)