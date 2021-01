Coronalockdown in Kalifornien aufgehoben

Los Angeles. Im US-Bundesstaat Kalifornien ist der strikte Shutdown mit sofortiger Wirkung aufgehoben worden. Gouverneur Gavin Newsom sagte am Montag (Ortszeit), der Bundesstaat habe seinen Kampf gegen »die herausforderndste Welle« der Coronapandemie hinter sich. Daher würden die bislang geltenden Ausgangssperren aufgehoben. Damit wird es den Bürgern etwa wieder möglich sein, zum Friseur oder abends zum Essen auszugehen. Kalifornien war in den vergangenen Monaten besonders stark von der Pandemie betroffen. Daher wurden am 3. Dezember Versammlungsverbote erlassen. (AFP/jW)