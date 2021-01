Frankreich prüft Verbot »identitärer« Gruppe

Paris. Nach neuen Angriffen gegen Flüchtlinge prüft Frankreich ein Verbot der bekanntesten »identitären« Gruppierung namens »Génération identitaire«. Innenminister Gérald Darmanin äußerte sich am Dienstag »empört« über das Vorgehen der Rassisten gegen Migranten in den Alpen und den Pyrenäen. »Wenn die nötigen Erkenntnisse vorliegen, werde ich unverzüglich eine Auflösung vorschlagen«, sagte Darmanin. Diese Woche hatten sich mehrere Dutzend französische »Identitäre« an einem Gebirgspass zu Spanien in den Pyrenäen versammelt, um dort Flüchtlinge mit Hilfe einer Drohne vom Grenzübertritt abzuhalten. Die Aktion stand unter dem Motto »Defend Europe«. Lokalpolitiker forderten daraufhin ein Verbot der Gruppierung. (AFP/jW)