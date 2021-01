Videos statt Dozenten

Albert Gea/REUTERS Lukratives Geschäftsmodell für Hochschulen: Mehr Onlinelehre, weniger Lehrkräfte

In Spanien will die private Hochschule Universidad Europea (UE) 275 Lehrenden auf einen Schlag kündigen. Wenn es dazu kommt, wäre es die erste Massenentlassung von Dozenten an einer spanischen Universität. Am 14. Dezember hatte die UE einen Brief an ihre Beschäftigten geschickt, um sie über die Kürzungspläne zu informieren. Der Geschäftsführer der Einrichtung, Miguel Carmelo, erklärte darin, dass es »trotz der großartigen Arbeit und des Engagements« der Belegschaft unabdingbar sei, eine »Restrukturierung der Ressourcen der Universität« schnell voranzubringen. Dieser »Sparpolitik« vorausgegangen war die Übernahme der UE-Standorte Madrid, Valencia, Lissabon und Kanaren durch den Investmentfonds Permira vor zwei Jahren. 770 Millionen Euro hatte die Private-Equity-Gesellschaft für dieses Geschäft ausgegeben.

Die meisten Kündigungen soll es am Campus in Madrid geben: 221 Jobs stehen dort auf dem Spiel. In Valencia sind 47 und auf den Kanaren sieben Stellen betroffen. An Geld mangelt es jedoch nicht. Laut Huffington Post verzeichnete die Universität im Studienjahr 2018/19 noch ein Plus von 50 Millionen Euro. Der Kahlschlag wird deshalb nicht mit ökonomischen Argumenten begründet, sondern als »Modernisierung«, die den »neuen Anforderungen des Sektors« gerecht werden soll.

Die Dozenten befürchten, dass sich die UE nun auf die Onlinelehre fokussieren will, und dadurch der Präsenzunterricht vernachlässigt wird. Doch eine individuelle Betreuung der Studierenden sei wichtig, um beispielsweise nach dem Studium einen Arbeitsplatz zu finden, so die betroffenen Hochschullehrer via Twitter, wo sie ein Konto eingerichtet haben. Ihnen zufolge will die Universität verstärkt auf wohlhabende Studenten aus dem Ausland setzen, die einen europäischen Abschluss haben wollen.

Bei den aktuellen Verhandlungen mit den Hochschulbossen vertritt die Gewerkschaft Unión Sindical Obrera (USO) die Beschäftigten. Niurka Barrios, USO-Gewerkschafterin und im Betriebsrat der UE, bezeichnete am vergangenen Dienstag gegenüber der Tageszeitung El Salto die geplanten Massenentlassungen als »unfair«. Sie sagte, dass die Universität die Arbeit der Dozenten durch Videos und Onlinekurse ersetzen wolle. Zudem sei die Anzahl der Studierenden pro Kurs wegen der Pandemie von 30 auf 80 gestiegen. Die Dozenten erlebten eine Arbeitsverdichtung mit immer schlechteren Arbeitsbedingungen.

Dass das lukrative Modell – mehr Onlinelehre und weniger Lehrkräfte – in anderen Universitäten bald angewendet werden könnte, steht außer Frage. Die Erfindung ist nicht neu und heißt im Fachjargon »Hy-Flex-Lehre« (hybrid und flexibel). In Spanien soll schon bald ein neues Gesetz diesen Unterrichtstyp regeln. Doch wegen der Pandemie ist Onlinelehre bereits in allen Einrichtungen des Landes Realität. Mit ersten Folgen auch für staatliche Universitäten. So hat die Universidad Carlos III von Madrid (UC3M) im vergangenen Dezember erklärt, dass sie ein neues Modell verfolgen will, das vermehrt auf digitaler Lehre basiert.

Nicht nur bei den Dozenten stoßen diese Pläne auf Widerstand. Auch Studierende wollen sich mit diesem Modell nicht abfinden. Auf einer Kundgebung am 18. Januar erklärten Vertreter des Psychologiestudiengangs der UE in Madrid, sie hätten sich in einen Lehrgang eingeschrieben, der mit rund 1.000 Euro Gebühren pro Monat sehr teuer sei. Die Onlinelehre werde aber den Versprechen der Universität nicht gerecht. Die Studierenden der UE sind sauer und haben in den sozialen Netzwerken ihren Frust öffentlich gemacht. Sie reden von einer »unpersönlichen und mittelmäßigen Lehre«, die ihnen online angeboten werde. Im Februar planen Dozenten und Studierende deshalb einen unbefristeten Streik. Das wäre der erste Streik in einer privaten Universität in Spanien.