Wahnsinn Kapitalismus

REUTERS/U.S. Navy/Mass Communication Specialist 3rd Class Anthony N. Hilkowski/Handout Der US-amerikanische Flugzeugträger USS »Theodore Roosevelt« im Arabischen Meer (2015)

Die US-Bourgeoisie hat die historische Anomalie des Trumpschen Interregnums für beendet erklärt und schickt sich an, zum sogenannten Normalbetrieb zurückzukehren. Der unterscheidet sich in nichts vom Stil des ehemaligen US-Präsidenten: Aufrüstung, Säbelgerassel und Machtpolitik werden weiterhin den Globus gefährlicher machen. Es hat keine fünf Tage im Amt gebraucht, bis Joseph Biden deutlich macht, dass Trumps Aggressionshaltung gegenüber China auch die seine ist.

Chinas Außenamtssprecher Zhao Lijian kritisierte am Montag die Entsendung eines US-Flugzeugträgers ins Südchinesische Meer. Dieser maritime Aufmarsch geschieht unter Verweis auf Taiwan; die USA verlangen von der Volksrepublik faktisch, ihre völkerrechtlichen Ansprüche auf die Insel fallenzulassen. Zhao betonte, dass Taiwan untrennbarer Teil seines Landes sei. Dies wird formal selbst von den USA akzeptiert und bildet die Basis für die diplomatischen Beziehungen beider Länder seit den 1970er Jahren. Das US-amerikanische Vorgehen ist der Versuch, Beijing bis zum Abbruch derselben zu provozieren. Die USA sind dabei, eine parallele Realität zu schaffen, in der das bevölkerungsreichste Land der Welt nicht mehr vorkommt – wie im Kalten Krieg bis 1971, als offiziell die winzige Insel Taiwan im UN-Sicherheitsrat das riesige China vertrat.

Das halbe Jahrhundert sino-US-amerikanischen Friedens ist vorbei. Dass Obama, Trump und nun auch Biden eine deutlich aggressivere Politik gegenüber China eingeschlagen haben als ihre Amtsvorgänger, hängt mit dessen Aufstieg zusammen, nicht mit einer parteipolitischen Färbung. Das Wall Street Journal berichtete am Montag, dass China laut UN-Zahlen die USA als wichtigsten Standort für ausländische Direktinvestitionen abgelöst habe. Während der Westen in der Coronapandemie ins Taumeln geraten ist, hat China die Krise bemerkenswert gelöst.

In den bürgerlichen Blättern auch hier – parallele Wirklichkeiten. Dort wird das kläglich gescheiterte westliche Vorgehen zum hehren Kampf der Werte des »Liberalismus« und der »Demokratie« mit denen einer »Diktatur« aufgeblasen. Man könnte es prosaischer fassen: Im Modell des Westens, nämlich dem der in Kauf genommenen »Durchseuchung« (und des bangen Hoffens auf die Impfung), lässt man Menschen sterben. Im zweiten Modell, dem chinesischen, wird das Virus eingedämmt, sobald es sich zeigt. Mit härteren, aber kürzeren Maßnahmen. Und, wie in Wuhan 2020, bei vollem Lohnausgleich und mit dem Ziel, so viele Leben wie möglich zu retten. Es ist tatsächlich eine Systemfrage.

Aus Sicht der Herrschenden besteht die ständige Gefahr, dass sich die Menschen dieser Alternativen bewusst werden und das Wahnsinnssystem Kapitalismus dahin befördern könnten, wohin es längst gehört: in den Sondermüll der Geschichte. Nur deshalb, damit diese Fragen niemals gestellt werden, gibt es so etwas wie Trump und Konsorten.