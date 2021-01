Moskau macht nicht mit bei US-Mondstation

Moskau. Russland will sich an einer von den USA geplanten Raumstation in einer Mond-Umlaufbahn nicht beteiligen. »Was die NASA jetzt auf dem Mond versucht, ist ein US-Projekt mit begrenzter Beteiligung anderer Partner. Daran sind wir nicht interessiert«, schrieb der Chef der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos, Dmitri Rogosin, am Montag im Messengerdienst Telegram. Russland habe vielmehr sein eigenes Programm zur Erkundung des Mondes. Es beginne in diesem Jahr, sagte der Roskosmos-Chef, ohne ein konkretes Datum zu nennen. (dpa/jW)