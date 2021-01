Neue Gespräche über syrische Verfassung

Genf. Die Gespräche um eine politische Lösung für den Krieg in Syrien gehen in eine neue Runde. In Genf kamen am Montag wieder 45 syrische Unterhändler mit dem UN-Gesandten Geir Pedersen zusammen. Fernziel ist die Ausarbeitung einer neuen Verfassung. Die Vorgespräche dafür drehen sich jedoch seit Monaten darum, Vertrauen zwischen den jeweils 15 Abgesandten der Regierung, der Opposition und der »Zivilgesellschaft« zu schaffen. Grundlage der Bemühungen ist die UN-Resolution 2254 von 2015. Sie sieht eine neue Verfassung und Wahlen vor. (dpa/jW)