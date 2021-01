Finanznot, Einsamkeit, Hunger

AP Photo/Christophe Ena Frankreichs Studenten fordern in Paris am 20. Januar Unterstützung der Regierung

In der Pariser Tageszeitung Le Monde schilderte Constance, Studentin der Anthropologie, Ende der vergangenen Woche, was eine wachsende Zahl ihrer Kommilitonen verzweifeln lässt und einige von ihnen sogar in den Selbstmord getrieben hat: »Finanznot, schlimme Einsamkeit, Unklarheit, Hunger«. Der wegen der grassierenden Covidseuche von Frankreichs Regierung vor Monaten ausgerufene Ausnahmezustand, die geplante Verschärfung des Notstandsgesetzes und die strenge Ausgangssperre überfordert junge Menschen inzwischen psychisch und physisch. In einem Aufruf zum Protest, den das angesehene Internetportal Mediapart am 17. Januar lancierte, beklagen die rund 2,7 Millionen Studierenden des Landes, dass Staatschef Emmanuel Macron zwar »die großen Unternehmen mit 470 Milliarden Euro« gemästet und in Betrieb gehalten hat, nicht aber die Bildungseinrichtungen.

Trotz Versammlungsverbots und drastischer Strafgelder von bis zu 3.000 Euro zogen am vergangenen Mittwoch einige hundert Studenten vom Port-Royal im Zentrum der Hauptstadt bis vor das Ministerium der für »Hochschulbildung und Forschung« zuständigen Frédérique Vidal. Sie forderten die Ministerin auf, endlich wieder den Universitätsbetrieb zu normalisieren und die Studierenden zu unterstützen. Weitere Großdemonstrationen sind geplant: An diesem Dienstag und erneut am 4. Februar sollen in einer landesweiten »interprofessionellen Aktion« auch die Lehr- und Verwaltungskräfte in den Protest einbezogen werden.

Wie Sprecher der verschiedenen Schüler-, Studenten- und Lehrergewerkschaften betonten, gehe es längst nicht mehr nur um die vereinsamende Arbeit im »Homeoffice«. Es gehe um die soziale Benachteiligung jener jungen Menschen, die seit einem Jahr auch ohne die kleinen Jobs geblieben sind, mit denen die meisten von ihnen einen beträchtlichen Teil ihres Studiums finanzieren müssen. In dem Aufruf, der den studentischen Protest in Gang gesetzt hat, wird Klartext gesprochen: »Die Regierung hat den großen Unternehmen 470 Milliarden Euro gegeben – den Universitäten nichts. Nichts, um die Verarmung der Studenten zu bekämpfen. Es ist dringend geboten, massiv in Hochschulausbildung und Forschung zu investieren, um damit endlich einige tausend Lehrplätze zu finanzieren und so die Fortsetzung des Studiums zu garantieren.«

Ministerin Vidal und auch ihr für Frankreichs Schülerinnen und Schüler zuständiger Kollege Jean-Michel Blanquer sind an den Universitäten und Gymnasien des Landes als steife Verwalter verschrien – für Ideen, wie sie den Bildungsbetrieb in Covidzeiten besser organisieren und dabei vor allem die Verarmung und Vereinsamung der Studierenden vermeiden könnten, sind sie nicht bekannt. Aufgefallen sind beide eher als von Macron eingesetzte Vollstrecker einer »Bildungsreform«, die den Zugang zu den Universitäten erschweren und einer zunehmenden Privatisierung des Bildungsbetriebs Vorschub leisten soll.

Die Covidseuche hat das ehrgeizige Projekt des großen Privatisierers und Eleven einer von Jesuiten geführten katholischen Schule für Betuchte vorerst gestoppt. Im Forderungskatalog der Gymnasiasten und Studierenden steht dagegen eine wenigstens partielle Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts und, als Sofortmaßnahme, eine Art Umschulung des Lehrpersonals, das sich seit Monaten mit dem weitgehend ungewohnten, bisweilen bis zur Pandemie völlig unbekannten Unterricht über Distanz quält. »In meiner jetzigen misslichen Stimmung, ohne Geld und soziale Kontakte, passiert es mir, dass ich mit dem Professor verbunden bin, ohne dem wirklich folgen zu können, was er uns am Computer sagt«, klagte die Studentin Constance.

Die Studierendengewerkschaft »Union nationale des étudiants de France« hat dem Staatspräsidenten derweil vorgerechnet, was Constance und ihre Leidensgefährten brauchen, um ihr Studium während und eventuell auch nach der sogenannten Gesundheitskrise erfolgreich abschließen zu können: mindestens 1,5 Milliarden Euro. Ein Klacks gegen die Summen, mit denen französische Regierungen seit mehr als zehn Jahren das »freie Unternehmertum« verwöhnen.