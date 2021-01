Wagenknecht bekommt Gegenkandidatin

Köln. Nachdem der Vorstand des Linke-Landesverbandes Nordrhein-Westfalen am Wochenende mit Mehrheit eine Kandidatur Sahra Wagenknechts auf Platz eins der Landesliste bei der Bundestagswahl 2021 befürwortet hatte, bekommt die Bundestagsabgeordnete nun Konkurrenz. Am Montag schrieb die Kölner Gewerkschafterin Angela Bankert bei Facebook, sie bewerbe sich ebenfalls um diesen Listenplatz. Bankert rechnet sich der Parteiströmung Antikapitalistische Linke zu und gehört dem Kölner Kreisvorstand von Die Linke an. Bis zum Eintritt in den Ruhestand war sie Geschäftsführerin des GEW-Stadtverbandes Köln. Bankert erklärte, sie stehe für eine »offensive linke Opposition in Parlament und Gesellschaft«. Gerade auf Platz 1 der Landesliste sei es wichtig, dass »die Kandidatin in Gewerkschaften und sozialen Bewegungen verankert ist und sich nicht als Berufspolitikerin versteht«. (jW)