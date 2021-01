Gespräche über atomaren Abrüstungsvertrag

Moskau. Wenige Tage vor dem Auslaufen des letzten noch bestehenden großen atomaren Abrüstungsvertrags zwischen Russland und den USA haben die entscheidenden Gespräche über eine Verlängerung begonnen. »Die Experten arbeiten aktiv in diese Richtung«, sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, am Montag im Staatsfernsehen. Die Arbeit habe begonnen. Zuvor hatte der neue US-Präsident Joseph Biden eine Verlängerung der Vereinbarung um fünf Jahre in Aussicht gestellt. (dpa/jW)