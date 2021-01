Kolumbien: FARC gibt sich neuen Namen

Bogotá. Die kolumbianische Partei FARC hat sich umbenannt. Die frühere Guerilla heißt nun »Partido Comunes« (etwa: Partei der Gemeinschaftlichkeit), wie ein Parteitag am Sonntag (Ortszeit) in Medellín beschloss. Mit der Umbenennung will sich die linksgerichtete Organisation von denjenigen ihrer Exmitglieder distanzieren, die sich an dem Friedensabkommen von Ende 2016 nicht beteiligen. Die FARC-EP war die älteste Guerillaorganisation Lateinamerikas. Die Abkürzung stand während des jahrzehntelangen Kampfes für »Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo « (Revolutionäre Streitkräfte Kolumbiens – Volksarmee). (AFP/jW)