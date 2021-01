Moskau wirft USA »Einmischung« vor

Moskau. Die russische Regierung hat den USA offiziell vorgeworfen, die Proteste am vergangenen Wochenende unterstützt und sich in interne russische Angelegenheiten eingemischt zu haben. Vizeaußenminister Sergej Rjabkow habe dem US-Botschafter John Sullivan Moskaus »starken Protest« gegen öffentliche Verlautbarungen Washingtons zu den Demonstrationen mitgeteilt, sagte Außenamtssprecherin Maria Sacharowa am Montag laut russischen Nachrichtenagenturen. Vorwürfe erhob Moskau demnach auch gegen US- Internetkonzerne. Rjabkow warf der US-Botschaft den Angaben zufolge vor, durch Beiträge auf ihren Internetseiten und in Onlinenetzwerken »illegale Kundgebungen« in mehreren russischen Städten unterstützt zu haben. Moskau werde prüfen, inwiefern auch die großen US-Internetunternehmen beteiligt gewesen seien. (AFP/jW)