Dramatiker André Müller sen. verstorben

Gabriele Senft André Müller sen. bei einer Lesung aus seinem Roman »Anne Willing« in der jW-Ladengalerie (Berlin, 25.10.2007)

Köln. André Müller sen. ist tot. Der Verfasser von Komödien (»Das letzte Paradies«, 1973), Romanen (»Anne Willing, oder: Die Wende vor der Wende«, 2007) und Essays verstarb am Donnerstag im Alter von 95 Jahren in seiner Heimatstadt Köln, wie jW aus dem engsten Kreis seiner Familie erfuhr. Der Kommunist Müller sen., den eine jahrzehntelange enge Freundschaft mit dem Dichter Peter Hacks (1928–2003) verband, machte sich auch als Verfasser textnaher Interpretationen der Werke Shakespeares einen Namen. Als Mitgründer des Arbeitskreises Bertolt Brecht, dessen langjähriger Vorsitzender er war, setzte er sich in den fünfziger Jahren für das Werk des marxistischen Dichters ein, über den in der Bundesrepublik jener Jahre eine Art informeller Boykott verhängt worden war. Ein Nachruf folgt. (jW)