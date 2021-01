Nachschlag: Wie auf Wish bestellt

jW Hat die Internetmemewelt bereichert: Die US-amerikanische Shoppingplattform Wish

In sozialen Netzwerken wird das Meme »Wenn man (XYZ) auf Wish bestellt« benutzt, um einen billigen Abklatsch einer Sache zu beschreiben. Ausgangspunkt hierfür war die Shoppingplattform Wish, auf der alle möglichen skurrilen Produkte zu Tiefstpreisen verkauft werden. Im DLF gab es nun einen Beitrag zum Thema Nationalstaat, der als »Wenn man Benedict Andersons Buch ›Die Erfindung der Nation‹ auf Wish bestellt« überschrieben werden kann. Zu Beginn hieß es noch, die Nation sei überholt und im Grunde nur ein künstliches Produkt, das man dekonstruieren könne. Dann der dramatische Schwenk: »Aber sollten wir sie dekonstruieren?« Zwar sei eine »europäische Republik« (in der wir alle wie die Schlümpfe glücklich und zufrieden leben) möglich. Aber supranationale Organisationen leiden, ist hier zu hören, leider viel zu oft an einem »Demokratiedefizit«. In Nationalstaaten laufe da doch vieles besser, wird resümiert. Wer diese Woche seinen Kopf noch nicht genug geschüttelt hat, dem sei der Beitrag gegönnt. (es)