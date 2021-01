Baggern unter Protest

Photocase Soll noch zum Einsatz kommen: Das Baggerschiff »Alpha B« in den Gewässern Bremerhavens (19.5.2006)

Es geht wieder los, das politische und juristische Gerangel um die umstrittene Vertiefung von Teilen der Weser, um diese für größere Schiffe passierbar zu machen. Am Donnerstag hat die Generaldirektion Wasserstraßen und Schiffahrt (GDWS) des Bundes das neue Planverfahren auf den Weg gebracht – erster Widerstand ist bereits angekündigt.

Knapp zehn Jahre ist es her, dass jener Planfeststellungsbeschluss (PFB) verkündet wurde, den das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) in Leipzig dann im September 2016 für »rechtswidrig und nicht vollziehbar« erklärte. Ausgangspunkt war gewesen, dass Bremen die Außenweser von der Nordsee bis Bremerhaven ausbaggern wollte, um die damals rasant wachsenden Containerschiffe abfertigen zu können. Da Bremen für diesen Antrag an den Bund – die Weser ist eine »Bundeswasserstraße« – die Zustimmung der niedersächsischen Nachbarn brauchten, nutzten diese ihre Chance und beantragten auch die Vertiefung der Unterweser zwischen Bremerhaven und Brake zur Begünstigung des dortigen Hafens; worauf Bremen dann das Paket ergänzte und die Maßnahme gleich um den dritten Abschnitt Brake–Bremen erweiterten.

Schon vor dem PFB von 2011 hatte es jahrelange Auseinandersetzungen gegeben: Über 1.000 Einwendungen von Umweltschützern, Flussanliegern, Firmen und Verbänden hatte die Wasser- und Schifffahrtsdirektion Nordwest (WSD) mehr oder weniger kategorisch zurückgewiesen. Die Folge war eine ganze Reihe von Klagen gegen den PFB, zwischenzeitlich landete das Verfahren sogar vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH). Der formulierte scharfe Kritik, die das BVerwG maßgeblich übernahm. Zum einen wurden Verstöße gegen europäisches Umweltrecht festgestellt, zum anderen aber auch die Nichtnachvollziehbarkeit des PFB. Vor allem verfahrensrechtlich wurden Mängel angeprangert: Die Planer hätten die gesamte Maßnahme in einen Beschluss gepackt, statt drei getrennte Planverfahren daraus zu machen. Die vorgesehenen Arbeiten zielten jeweils auf unterschiedliche Tiefgänge und Schiffsgrößen und beträfen in ihren ökologischen Parametern unterschiedliche Flussabschnitte; das müsse explizit berücksichtigt werden.

Zugleich bestätigte das BVerwG aber wirtschaftspolitische Behauptungen und Gutachterprognosen des PFB, ohne diese kritisch zu hinterfragen. Vor allem der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) hatte in seiner Klage nicht nur ökologische Beanstandungen geltend gemacht, sondern auch erhebliche Zweifel an den ökonomischen Begründungen geäußert. Indem das BVerwG diese Einwände ignorierte, wurden strittige Details des PFB zu Bestandteilen eines rechtskräftigen Urteils – und machten so den Weg frei für den jetzt begonnenen neuen Versuch, die Vertiefung gegen anhaltende Widerstände in der Region durchzusetzen.

Die GDWS hat nun das damalige Verfahren formell aufgehoben. Das neue wird anders ablaufen als das vorherige, denn im Frühjahr 2020 ist die von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) entworfene Neuregelung mit dem unwortreifen Namen »Maßnahmengesetzvorbereitungsgesetz« (MgvG) in Kraft getreten: Die GDWS wird eine Planung unter gewohnter Öffentlichkeitsbeteiligung erstellen, die dann aber nicht in neue PFB mündet, sondern nur in einen Abschlussbericht, über den der Bundestag zu entscheiden haben wird. Indem das Parlament ein entsprechendes Gesetz verabschiedet, bekommt die Planungsbehörde das Recht zur Durchführung der Flussvertiefungen – laut Scheuers Plan ohne die Möglichkeit, dagegen erneut zu klagen.

Das allerdings sieht der BUND anders: In einer Stellungnahme gegenüber jW am Freitag wiederholte dessen Bremer Landesgeschäftsführer Martin Rode nicht nur die Kritik an den Vertiefungen an sich, sondern kündigte auch juristischen Widerstand an. Das MgvG sei »nur ersonnen worden, um die gerichtlichen Überprüfungsmöglichkeiten von Großprojekten auszuhebeln«. Das verletze geltende EU-Standards für Beteiligungsrechte und fordere »eine juristische Überprüfung heraus«, so Rode.