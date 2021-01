Kurs halten lohnt sich

jW Stein des Anstoßes: jW-Bericht über Arbeitsunrecht bei Dennree

Image ist alles. Konzerne preisen ihre Waren in den schillerndsten Farben als nachhaltig und günstig an. Über das Innenleben des Betriebs, den harten Arbeitsalltag der Beschäftigten, breiten sie aber lieber den Mantel des Schweigens. Am 2. Oktober 2019 berichtete jW über die Behinderung von Betriebsratswahlen beim Biolebensmittelhändler Dennree. Umgehend flatterte dem Verlag 8. Mai ein Anwaltsschreiben ins Haus. Eine lange Rechtsauseinandersetzung nahm ihren Anfang.

Die im Artikel berichteten Missstände wogen schwer. Die von Dennree betriebenen Denn’s-Supermärkte werben mit Lebensmitteln, die im Einklang mit der Natur produziert werden. Mit dem Label »gewerkschaftsfeindlich« wollte man da am Firmensitz in Oberfranken nicht assoziiert werden. Dennree ließ am 8. Oktober 2019 über eine Anwaltskanzlei ausrichten, große Teile der im Artikel getätigten Aussagen seien unwahr und deshalb »sofort zu unterlassen«. Insgesamt müssten sieben Passagen des Artikels gestrichen werden. Weder sei die Gewerkschaft Verdi noch der Dennree-Betriebsrat, wie von jW berichtet, dem Unternehmen »ein Dorn im Auge«. Auch stimme es nicht, dass die Geschäftsführung die Belegschaft und den Betriebsrat habe »spalten« wollen. Die Darstellung, »bei der Betriebsversammlung solle der Vertreter der Geschäftsführung erklärt haben, Dennree könne sich eine tarifliche Entlohnung nicht leisten«, sei »falsch« und verstoße »gegen die Grundsätze einer zulässigen Verdachtsberichterstattung«.

Das Unternehmen fuhr also schwere Geschütze auf. Nachdem eine einstweilige Verfügung beim Landgericht Berlin erwirkt wurde, war die Redaktion mit weitreichenden Folgen konfrontiert. Würden die entsprechenden Textstellen nicht gelöscht, werde ein Ordnungsgeld von bis zu 250.000 Euro fällig, alternativ müsse der Geschäftsführer des Verlags 8. Mai GmbH eine Ordnungshaft von bis zu sechs Monaten antreten.

Doch einfach klein beizugeben, war keine Option. Schließlich basierte die Darstellung der Ereignisse im Artikel auf gut recherchierten Fakten. Wenn Konzerne nicht genehme Berichterstattung einfach torpedieren könnten, wäre unabhängiger kritischer Journalismus kaum mehr möglich. Bei manchen Aussagen stand das Wort des Gewerkschaftsvertreters gegen das der Unternehmensseite. Doch die Gewerkschaft handelt im Arbeitskampf durch das ihr im Grundgesetz verbriefte Recht auf Koalitionsfreiheit einseitig und darf das auch. Der Presse steht es frei, dies abzubilden. Insoweit sind Gewerkschaften für die Medien eine Art »privilegierte« Quelle. Die Leserinnen und Leser nehmen die dargestellten Informationen als das, was sie sind, nämlich als Aussage eines am Arbeitskampf Beteiligten. Hier ging es um Grundsätzliches.

Dennree ließ nicht locker. Dem Landgericht Berlin wurde die eidesstattliche Erklärung eines Mitarbeiters vorgelegt, der die Argumente der Unternehmensseite stützte. Im Betrieb verlor die Gewerkschaft an Rückhalt. Der aggressive Kurs des Konzerns schien Wirkung zu entfalten.

Doch jW hielt Kurs. Auch auf die Gefahr hin, hohe Prozesskosten tragen zu müssen, die eine kleine Zeitung schnell in finanzielle Nöte bringen können, blieb die Redaktion bei ihrer Version und legte Widerspruch gegen die einstweilige Verfügung ein.

Vor Gericht musste sich der Biohändler dann klare Worte gefallen lassen. Im Kontext des angegriffenen jW-Artikels werde ein »möglicher Widerspruch zwischen Außen- und Innendarstellung« bei Dennree deutlich, stellten die Richter im Juni 2020 fest. »Dieser wird in bezug auf ihre Betätigung am Markt als prosperierender Großhändler für Biolebensmittel beschrieben, der sich für ökologischen Landbau, das Tierwohl und eine intakte Natur einsetze. Im Gegensatz dazu aber verhalte er sich bei Mitbestimmungsrechten seiner Belegschaft nicht kooperativ und gewähre keine tarifliche Entlohnung.« Deshalb müsse es Dennree auch hinnehmen, dass anhand von Beispielen kritisch über den Konflikt berichtet werde.

Das Urteil wurde Ende Dezember rechtskräftig, die Akte damit endgültig geschlossen. Die Richter wiesen die Klage des Konzerns bis auf einen Punkt ab. Als Lehre bleibt: Unrecht darf öffentlich benannt werden. Auf dass sich Arbeiter weiter gegen ihre Ausbeuter zur Wehr setzen.