China will Impfdosen an Pakistan spenden

Islamabad. China will seinem Nachbarland und Wirtschaftspartner Pakistan eine halbe Million Impfdosen gegen das Coronavirus spenden. Dies teilte Pakistans Außenminister Schah Mahmud Kureschi am Donnerstag nach einem Telefonat mit seinem Amtskollegen Wang Yi mit. Die Impfdosen des chinesischen Unternehmens Sinopharm sollen demnach noch im Januar eingeflogen werden. Pakistan hatte bereits den Kauf von mehr als einer Million Impfdosen von Sinopharm geplant. Das Land hatte in den vergangenen Tagen im Kampf gegen die Coronapandemie Notfallzulassungen für zwei Impfstoffe erteilt. (dpa/jW)