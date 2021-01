»Damit die Geschichte nicht verblasst«

Pawel Sosnowski/REUTERS Stellen sich Jahr für Jahr Revisionisten in den Weg: Demonstration von Nazigegnern in Dresden (18.2.2012)

Alljährlich marschieren Neonazis in Dresden rund um den 13. Februar auf, um ihre Propaganda zum Zweiten Weltkrieg zu verbreiten. Wie würden Sie deren Zielsetzung an diesem Tag beschreiben?

Die NPD in Dresden mobilisiert seit Jahren schon europaweit, um ihre geschichtsrevisionistische Weltanschauung zu verbreiten. Sie kolportieren, dass Dresden angeblich eine arme Opferstadt sei, die rund um dieses Datum 1945 bombardiert wurde – ohne zu benennen, was der Auslöser war: die Greueltaten der faschistischen NS-Politik. Dort wurden nicht etwa vor allem Zivilistinnen und Zivilisten gejagt, wie die Rechten stets behaupten, sondern vor allem kriegswichtige Ziele bombardiert, um die Befreiung vom Faschismus zu erreichen.

Wie werden die Aufmarschierenden im Bürgermilieu wahrgenommen?

Diese Nazis nehmen in Dresden ein bereits kultiviertes Narrativ eines Opfermythos zum Anlass, welches weit in bürgerliche Kreise hinein gut funktioniert. Zum Beispiel, wenn auf dem Heidefriedhof völlig geschichtsvergessen und gleiche Bedeutung zumessend Namen verlesen werden: die von homosexuellen oder jüdischen Opfern und Widerstandskämpfern der Nazizeit, sowie zugleich die von NSDAP-Mitgliedern, SS-Angehörigen und Wehrmachtsoffizieren. Dort sind Stelen zu finden, auf denen das Gedenken eines vermeintlichen »anglo-amerikanischen Bombenterrors 1945« paraphrasiert wird. An all dies können heutige Faschisten anknüpfen, um die NS-Geschichte zu verklären. Genau darauf setzen NPD-Funktionäre wie Maik Müller und seine Kreise, wie auch die extrem rechte Szene um die AfD, die jetzt zur Demo mobilisieren. Sie wollen anschlussfähig werden.

Wie gefährlich sind die dahinterstehenden Ideologen?

Hinter Maik Müller steht ganz klar ein neonazistisches Umfeld, das mit ihm zu vermeintlichen »Trauermärschen« auf die Straße geht. Zum Beispiel schlug André Poggenburg dort auf, der mit dem thüringischen AfD-Vorsitzenden Björn Höcke 2015 das Positionspapier des völkisch-nationalistischen »Flügels« verfasste. Die AfD meldet zum selben Anlass andernorts in der Stadt eigene Kundgebungen an und fordert gleichermaßen, den 13. Februar zum nationalen Gedenktag zu erklären.

Kommt es bei den Aufmärschen zur Gewalt?

In den vergangenen Jahren kam es seitens der Nazis zu Drohgebärden oder auch Angriffen gegen Journalistinnen und Journalisten, die von dort berichten. Eine gewaltbereite Szene aus bundesweiten »Kameradschaften« ist dabei, zum Beispiel Benjamin Moses, ein Bautzener Fotograf, der für die Nazis »berichtet« und sich als Journalist ausgibt sowie gern eine gewaltbereite Szene von Nazischlägern um sich schart.

Welches Geschichtsbild wollen Sie dem rechten Aufmarsch entgegenhalten?

Das Bündnis »Dresden nazifrei« hält eine wichtige Erinnerungskultur entgegen. Dem faschistischen Opferkult wird mit einem »Mahngang Täterspuren« begegnet, damit die NS-Geschichte von Dresden nicht verblasst: diese Historie von Rassenwahn und Antisemitismus, Denunziation und Verfolgung, Zwangsarbeit und Rüstungsproduktion. Ziel ist, Orte der Zwangsarbeit, Rüstungsproduktion und das Judenlager Hellerberg zurück ins Bewusstsein zu holen. Das planen wir in Kooperation mit der Technischen Universität Dresden, die ein Geschichtsseminar bietet, um Tatorte in der Stadt sichtbar zu machen. In diesem Jahr wird dies allerdings coronabedingt als Onlineformat stattfinden.

Sind im Bündnis Menschen aus anderen Politikfeldern aktiv?

Neben »Dresden nazifrei« machen unter anderem »Die antifaschistische Jugend Dresden« mit, »Hope – fight racism«, der sächsische Flüchtlingsrat, »Mission Lifeline«, eine Organisation, die ansonsten aktiv Geflüchtete aus dem Mittelmeer rettet, oder »Banda Internationale«, eine circa 15köpfige Band aus Dresden, sowie die Initiative »Erhebet eure Herzen«, die Friedensgebete durchführt. Zwischen 1933 und 1945 war es normal, Menschen mit abweichenden Ansichten zu schikanieren und zu terrorisieren. Das darf nie wieder passieren.

Wird es Blockaden geben?

In diesem Jahr lautet die Parole: »Kein Platz für Nazis!« Wie wir strategisch vorgehen, ist noch nicht klar, zumal es in Sachsen das höchste Infektionsgeschehen in Deutschland gibt. Unser Aktionskonsens besagt: Naziaktivitäten verhindern, auch mit Mitteln des zivilen Ungehorsams. Von uns geht dabei keine Eskalation aus. Wir sind solidarisch mit allen, die unsere Ziele teilen. Völlig unklar ist, ob die Nazis in dieser Situation überhaupt viele Teilnehmer auf die Straße bringen.