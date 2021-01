Nachschlag: Rote Linie

Zohra Bensemra/REUTERS Gedeckt von mächtigen Verbündeten wie den USA, setzt Marokko im Westsahara-Konflikt auf Konfrontation. Aber auch die Befreiungsfront Polisario steht nicht allein ...

Die rote Linie ist gezogen: In den Abendnachrichten des algerischen Fernsehens wurde am Montag von einem umfangreichen Militärmanöver in der Provinz Béchar an der Grenze zu Marokko berichtet. An Munition wurde nicht gespart, und es wurden auch die neuesten Errungenschaften der Nationalen Volksarmee wie »intelligente« Panzerabwehrraketen vorgeführt. Der mehr als zehnminütige Beitrag ließ keinen Zweifel an der »hohen Professionalität« der Streitkräfte zu Lande und in der Luft, und der Chef des Generalstabs, Saïd Chengriha, bekräftigte einmal mehr, dass man bereit sei, es mit »egal welchen Herausforderungen« aufzunehmen. Die Botschaft war klar: Algerien wird die Westsahara-Befreiungsfront Polisario nicht im Stich lassen, sollte der nach dem Bruch des Waffenstillstands durch Marokko im November wieder aufgeflammte Krieg um die frühere spanische Kolonie weiter eskalieren. Das nordafrikanische Königreich hat keine Chance, den Konflikt auf militärische Weise in seinem Interesse zu lösen. (jt)