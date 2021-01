Kein Plan, nirgends

C. Hardt/Future Image/Imago Der Shutdown hat gravierende Folgen für den Einzelhandel (Straßenszene in Köln, Anfang Januar)

»Es muss fix gehen«: Finanzminister Olaf Scholz mahnte beim Onlinetreffen der EU-Wirtschafts- und Finanzminister am Dienstag energisch zur Eile. Die Runde befasste sich mit allerlei Maßnahmen, die im Kampf gegen die Coronakrise helfen sollen; diese aber schlägt länger und härter zu, als so mancher gedacht hätte. Über 400.000 Todesopfer verzeichnet die EU inzwischen, mehr als die wegen ihres desaströsen Umgangs mit der Pandemie weltweit in Verruf geratenen USA. Und wenngleich die Bevölkerung der Union größer, ihre Sterbequote also – noch – ein wenig geringer ist: Die EU taumelt von Lockdown zu Lockdown vor sich hin. Hatte es Anfang 2020 mit Blick auf die harten Schritte, die China damals im Kampf gegen die Pandemie einleitete, nicht immer wieder geheißen, im »freien Westen« seien solche Maßnahmen ganz unvorstellbar? Die Überheblichkeit der alten Kolonialmächte rächt sich nun: Auch der Westen kommt, wie sich zeigt, nicht ohne drastische Schritte aus, und da sie viel zu spät erfolgen, dauern sie auch länger an.

Und zwar so viel länger, dass trotz aller falschen Rücksichtnahme auf Interessen der Industrie die Wirtschaft ernsthaft ins Wanken zu geraten droht. Während Chinas Wirtschaft 2020 letztlich sogar gewachsen ist, ist die der EU doppelt so stark eingebrochen wie diejenige der USA. Gestern befassten sich die Wirtschafts- und Finanzminister mit der Welle an Unternehmenspleiten, die in diesem Jahr auf die europäischen Banken zuzurollen droht. Was tun, um ein Abgleiten in eine desaströse Finanzkrise zu vermeiden? Scholz und Kollegen beschlossen nun dazu, den Sekundärmarkt für faule Kredite auszubauen, um die Banken zu entlasten; es wird also schon jetzt recht wild jongliert. Außerdem ging es am Dienstag um das 750 Milliarden Euro schwere Coronahilfsprogramm, auf das sich die Union Ende vergangenen Jahres mit Hängen und Würgen einigen konnte. Auf den Beschluss folgen, wie üblich, die Mühlen der Bürokratie; bis die EU-Staaten ihre Pläne in Brüssel einreichen dürfen, um sich die Gelder bewilligen zu lassen, wird der Februar vergangen sein, und bis die Bewilligung dann erfolgt, vergeht noch mehr kostbare Zeit.

Nicht ohne Grund dringt Scholz auf Tempo: Die Krise wartet nicht auf die EU – und Entspannung an der Virenfront, die auch die Wirtschaft entlasten könnte, zeichnet sich nicht ab. Neue Virusmutationen lassen ein Ende der Lockdowns außer Sicht geraten; die Impfungen wiederum kommen in der EU, die sich fälschlich immer noch für das Zentrum des globalen Fortschritts hält, deutlich langsamer voran als anderswo. Das verlängert vor allem natürlich menschliches Leid, daneben aber auch das Siechen von Teilen der Wirtschaft. Kaum drei Monate ist es her, da befand Entwicklungsminister Gerd Müller in der Welt, die EU habe »das Zeug zur Weltmacht«. In der Coronakrise, soviel darf man festhalten, bestätigt die Union diese stolze These nicht.