Chaos bei Maskenvergabe

Frank Rumpenhorst/dpa Frau mit FFP-2-Maske in der Fußgängerzone von Oberursel in Hessen (18.1.2021)

Zur möglichen Einführung einer FFP-2-Schutzmaskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr und im Lebensmitteleinzelhandel erklärte Christiane Böhm, gesundheitspolitische Sprecherin der Fraktion von Die Linke im Hessischen Landtag, am Montag:

Eine FFP-2-Maskenpflicht ist nur denkbar, wenn es ausreichend Masken gibt und diese kostenfrei für alle Menschen bereitgestellt werden. Die Nutzung des ÖPNV und die Möglichkeit, Lebensmittel zu kaufen, darf nicht vom Einkommen abhängig sein. Allein die Ankündigung dieses Schrittes hat wieder zu Verknappung und Verteuerung geführt. Wenn arme Menschen diskriminiert werden und Bußgelder die sozial Benachteiligten ins Abseits schieben, wird nicht das Coronavirus bekämpft, sondern unsere Gesellschaft immer weiter gespalten. Beim Thema der Maskenvergabe gibt es bisher leider viel Chaos. Bisher gelingt es nicht einmal, die Risikogruppen ausreichend mit FFP-2-Masken zu versorgen. (…)

Anlässlich des Inkrafttretens des UN-Atomwaffenverbotsvertrages am 22. Januar plant die DFG-VK-Gruppe Mannheim und Ludwigshafen eine Protestaktion. Dazu teilte die Gruppe am Montag mit:

Den UN-Atomwaffenverbotsvertrag (AVV) haben 122 UN-Mitgliedstaaten am 7. Juli 2017 mehrheitlich beschlossen. Mit dem AVV sind Atomwaffen nun genauso wie biologische und chemische Waffen geächtet und verboten. Der AVV verbietet den Mitgliedstaaten insbesondere Test, Entwicklung, Produktion, Besitz, Weitergabe, Lagerung, Androhung und Einsatz von A-Waffen. (…)

Wir setzen uns dafür ein, dass die Bundesregierung den Abzug der US-amerikanischen A-Waffen aus Deutschland veranlasst und den Beschluss des Deutschen Bundestags vom 26.3.2010 umsetzt. (…) Der Mannheimer Gemeinderat hat auf Anregung der DFG- VK am 21.7.2020 den ICAN-Städteappell (ICAN ist die internationale Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen, jW) beschlossen (genauso wie vier Bundesländer und 108 Kommunen). Darin wird die Bundesregierung aufgefordert, dem AVV beizutreten. Dasselbe Ziel verfolgt auch die ICAN-Abgeordnetenerklärung und auch das weltweite Bürgermeisternetz »Mayors for Peace« (dem OB Peter Kurz angehört). Die Bevölkerung in Deutschland spricht sich in Meinungsumfragen mit großer Mehrheit für die Unterzeichnung des AVV aus. Damit das nicht nur eine Meinung bleibt (die als weltfremd und gefährlich diffamiert wird), bitten wir möglichst viele Menschen, uns bei der Aktion vor dem Rathaus zu unterstützen und atomare Abrüstung im Landtags- und Bundestagswahlkampf bei den Kandidierenden anzusprechen.

mannheim.dfg-vk.de

Die Vorsitzende des DGB-Bezirksfrauenausschusses Berlin-Brandenburg, Susanne Feldkötter, machte am Montag auf besonders von der Pandemie betroffene Frauen aufmerksam:

Damit Frauen nicht den Preis der Krise zahlen, brauchen wir einen Gleichstellungscheck für die Coronapolitik. Wichtig ist, dass es für die Schließzeiten von Kitas und Schulen einen auskömmlichen Lohnersatz gibt. Die von Bund und Ländern vereinbarte temporäre Öffnung des Kinderkrankengeldes kann hierzu beitragen, wir brauchen aber eine Regelung, die für den gesamten Zeitraum der Schließungen trägt. Es sind meistens Frauen, die während der Kita- und Schulschließungen zu Hause bleiben und Kinder betreuen. Dadurch geht die Schere zwischen den Arbeitszeiten von Frauen und Männern in der Krise weiter auf.