Dschihadisten erobern Stützpunkt in Nigeria

Kano. Dschihadisten haben einen wichtigen Militärstützpunkt im Nordosten Nigerias erobert. Die Kämpfer des westafrikanischen Ablegers der Miliz »Islamischer Staat« attackierten den Stützpunkt in dem Ort Marte am Freitag abend, wie ein Offizier der nigerianischen Armee der Nachrichtenagentur AFP am Sonnabend sagte. (AFP/jW)