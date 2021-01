Vorerst kein Baustopp für Tesla in Grünheide

Grünheide. Der US-Elektroautobauer Tesla hat kurz vor dem Ende der Frist eine vom Land Brandenburg geforderte Sicherheitsleistung für den Weiterbau der Fabrik in Grünheide bei Berlin doch noch hinterlegt. Damit muss kein Baustopp verhängt werden. Die Tesla-Leitung habe die Einigung zwischen ihrer Brandenburger Vertretung und dem Landesamt für Umwelt hinsichtlich einer Garantie für den Fall etwaiger Rückbauverpflichtungen am späten Freitag abend bestätigt, teilte die Sprecherin des Umweltministeriums, Frauke Zelt, am Samstag mit: »Die notwendige Sicherheit wird durch die Beibringung einer Patronatserklärung durch eine deutsche GmbH erbracht, verknüpft mit einer Geldeinlage in Höhe von 100 Millionen Euro.« (dpa/jW)