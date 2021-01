Nachschlag: Fehler im System

Peter Kneffel/dpa Der Fall Wirecard ist keineswegs nur eine Ausnahme, im Finanzkapitalismus gehören Betrug und Verbrechen schlicht mit dazu

War die Geschäftsidee des Bezahldienstes Wirecard eine Art Schneeballsystem? Und welche Rolle spielten diverse Geheimdienste? Ging es darum, Kunden auszuforschen? Die New Yorker Expertin Sandra Navidi meint in der ZDF-Reportage »Wirecard – Game over«, dass die Finanzindustrie »besonders anfällig« sei für Kriminelle und eine »Kultur der Unehrlichkeit« befördere, allein schon »wegen der Nähe des Geldes« und »weil alles abstrakt« sei, schließlich gehe es um »kein konkretes Produkt«, sondern um »Konzepte, deren Erfolg in der Zukunft liegt«. Aber das ist nicht mal die halbe Wahrheit. Wie schrieb Lenin treffend in seiner »Imperialismus-Schrift«: »Das Finanzkapital (…) zieht (…) immer wachsende Profite aus Gründungen, aus dem Emissionsgeschäft, aus Staatsanleihen usw. und festigt die Herrschaft der Finanzoligarchien, indem es der gesamten Gesellschaft einen Tribut zugunsten der Monopolisten auferlegt.« Es geht nicht um einzelne Übeltäter. Betrug und Verbrechen sind diesem System immanent. (jt)