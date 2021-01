Aus eins mach zwei

Die Oscars sehen offenbar Bedarf, das Image der Filmindustrie besonders heftig zu polieren: Im Rahmen der Verleihung der US-Filmpreise Ende April sollen heuer erstmals zwei Ehrenoscars für humanitäre Verdienste vergeben werden. Ausgezeichnet werden Regisseur, Produzent und Schauspieler Tyler Perry und die Stiftung »Motion Picture and Television Fund« (MPTF), wie die Academy am Donnerstag in Los Angeles mitteilte. Während der Coronapandemie habe es soviel Unterstützung für Bedürftige gegeben, dass die Auszeichnung nun an zwei Empfänger gehe, hieß es in einer Mitteilung – eine Premiere. (dpa/jW)