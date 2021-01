Trio mit Gebieter

Stephanie Lecocq/EPA Pool/AP/dpa Geschenk gemacht: Angela Merkel (r.) und Antonio Costa, Premierminister von Portugal

Nach der Ratspräsidentschaft ist in der Ratspräsidentschaft: Gerade erst hat die Bundesregierung den Vorsitz in der EU nach dem üblichen halben Jahr turnusgemäß an Portugal weitergegeben, da verkündet Bundeskanzlerin Angela Merkel, man werde »auch weiterhin« an der Spitze der Union »Verantwortung übernehmen«. Die Wendung »Verantwortung übernehmen« bedeutet: sagen, wo's langgeht. Die »Triopräsidentschaft« macht es möglich: Seit 2007 tut sich die Bundesrepublik regelmäßig mit Portugal und Slowenien zusammen, die jeweils nach ihr die rotierende Ratspräsidentschaft innehaben, und der »Dreiervorsitz« legt gemeinsam seine zentralen Schwerpunktthemen fest. Portugal und Slowenien können zwar noch individuell Themen hinzufügen, die ihnen besonders wichtig sind: Den Rahmen aber hat – gemeinsam mit ihnen – Berlin gesetzt. Wenn man so will, sichert sich die Bundesregierung damit eine 18monatige Führung in der Union.

Was setzt Portugals Regierung nun auf ihrer Teilstrecke der deutsch geführten Triopräsidentschaft im ersten Halbjahr 2021 auf die Tagesordnung? Theoretisch sieht das Dreierprogramm unter anderem vor, Schritte voranzubringen, die »der Rolle der EU in der Welt Nachdruck verleihen« und »die Widerstandsfähigkeit Europas stärken« sollen, die also auf eine machtvolle Weltpolitik zielen. Dazu wird Portugal den EU-Indien-Gipfel abhalten, der, ursprünglich für 2020 geplant, pandemiebedingt verschoben werden musste. Das Event ist wichtig, denn Indien wird als potentielle asiatische Gegenmacht zu China im Westen umworben. Damit Lissabon dem Gipfel auch wirklich die von Berlin gewünschte Bedeutung beimisst, hat Merkel dem portugiesischen Ministerpräsidenten António Costa zu seinem Geburtstag im Juli ein Faksimile eines Plans des indischen Bundesstaates Goa aus dem 17. Jahrhundert geschenkt. Damals war Goa portugiesische Kolonie, und das blieb es, bis Ende 1961 indische Truppen einmarschierten und dem Spuk ein Ende setzten. Costas Vorfahren kamen aus Goa – Anlass genug für Merkel, ihn an einen seiner Jobs für die EU-Ratspräsidentschaft zu erinnern.

Nun steht der Theorie allerdings gewöhnlich die Praxis gegenüber. Die fordert für das nächste Halbjahr vor allem eines: gegen die Covid-19-Pandemie anzugehen, für Impfstoffe zu sorgen, sich um den 750 Milliarden schweren Wiederaufbaufonds zu kümmern. Und natürlich gibt es noch die Dauerbrenner der Union, etwa die Flüchtlingsabwehr. Unter deutscher Ratspräsidentschaft ist es zwar gelungen, mit »Rückführungspatenschaft« eines der beiden »Unworte des Jahres« zu kreieren. Eine Lösung für den Umgang mit Flüchtlingen fehlt aber nach wie vor. Für die kommenden sechs Monate hat die portugiesische Regierung damit zu tun, bis sie im Juli den Stab an Slowenien übergeben darf – die Nummer drei der Berliner EU-Triopräsidentschaft.