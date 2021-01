Ramelow begrüßt späteren Wahltermin

Erfurt. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) hat die Verschiebung der Landtagswahl von April auf September als verantwortungsvoll begrüßt. Die Entscheidung von Linkspartei, Bündnis 90/Die Grünen, SPD und CDU sei angesichts der Entwicklung der Coronainfektionszahlen in Thüringen notwendig gewesen, erklärte Ramelow am Freitag in Erfurt. Ramelows »rot-rot-grüne« Minderheitskoalition und die oppositionelle CDU hatten am Donnerstag abend beschlossen, die für den 25. April geplante Landtagswahl auf den 26. September zu verlegen. An der »Stabilitätsvereinbarung« der drei Regierungsfraktionen mit der CDU soll vorerst festgehalten werden. (dpa/jW)