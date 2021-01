Kapitol militarisiert

Joshua Roberts/Reuters

Nachdem am Mittwoch vergangener Woche Anhänger des scheidenden US-Präsidenten Donald Trump in das Kapitol in der US-Hauptstadt Washington, D. C., eingedrungen waren, sind die Sicherheitsvorkehrungen für den Parlamentssitz stark erhöht worden. Die Aufnahme vom Mittwoch zeigt Nationalgardisten im Kampfanzug, die vor dem Amtsantritt des künftigen Präsidenten Joseph Biden zum Schutz des Parlaments eingesetzt sind. Dutzende von ihnen liegen in den Hallen und Fluren des Kapitols und im direkt angeschlossenen Besucherzentrum auf dem Boden. Bei der Erstürmung des Kapitols war unter anderem ein Polizist getötet worden, eine Demonstrantin wurde im Parlamentsgebäude erschossen. Insgesamt gab es fünf Tote. Washingtons Polizeichef Robert Contee sagte am Mittwoch, rund 20.000 Nationalgardisten würden eingesetzt, um die Amtseinführung von Biden am kommenden Mittwoch zu sichern. Zuvor war von rund 15.000 Reservisten die Rede gewesen. (AFP/jW)