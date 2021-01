Der Sound von Brixton

Yui Mok/PA Wire/dpa Verblüffend, wie aktuell Steve McQueens Anthologie an die politischen Ereignisse von 2020 anknüpft

Bevor der 12jährige Kingsley (Kenyah Sandy) lesen lernt, durchläuft er einen schulischen Alptraum. Wobei die Schulbehörde ihn in voller Absicht auf diesen Parcours schickt und dies der Mutter Agnes (Sharlene Whyte) auch noch scheinheilig als besonders gute Nachricht verkauft: Ihr Sohn, verkündet der Direktor, sei ein wenig »zu lebendig« und dürfe daher in eine »besondere Schule« wechseln – eine Einrichtung, die, wie sich zeigen wird, eine reine Verwahrinstitution ist. Wissen wird hier nicht vermittelt, die Lehrer erscheinen mal zum Unterricht und mal nicht, und wenn, dann singen sie zur Qual aller Anwesenden »House of the Rising Sun«. Kingsley ist das Kind einer Einwandererfamilie im Londoner Stadtteil Brixton, und wie der Film »Education« aufschlüsselt, hat seine schulische Herab­stufung nichts mit seiner Intelligenz, aber dafür alles mit seiner schwarzen Hautfarbe zu tun. »Education« ist ein eindringlicher Blick in die diskriminierende Politik des englischen Schulsystems der frühen 1980er Jahre, und Kingsleys Geschichte basiert nicht zuletzt auf den persönlichen Erfahrungen von Regisseur und Oscar-Preisträger Steve McQueen.

Dieser Film ist der fünfte in der Reihe von Spielfilmen mit dem Obertitel »Small Axe« von McQueen, die kürzlich alle zeitgleich erschienen sind und jeweils mit unterschiedlichen Schwerpunkten vom Leben der karibischen Einwanderer in London ab den 1960er Jahren erzählen. Sie zeigen eine Welt, die bisher selten den Weg auf Zelluloid gefunden hat, mit soviel Detailfreude, in einem so vielfältigen visuellen und erzählerischen Reichtum, mit solcher Wucht und Zärtlichkeit, dass »Small Axe« nicht nur als filmisches Meisterwerk, sondern als ein kultureller Einschnitt betrachtet werden muss.

Das liegt zum einen an überragenden Schauspielern, die bisher mit einigen Ausnahmen wie etwa John Boyega (bekannt aus »Star Wars«) kaum auf der Leinwand zu sehen waren. Boyega spielt in »Red, White and Blue« den jungen Polizisten Leroy Logan, der seine Karriere in Uniform mit ehrenvollen Absichten und gegen den Rat seiner Freunde antritt, jedoch bald in der rassistischen Institution zermahlen wird. Gleichzeitig gilt er seinem bisherigen Umfeld als Verräter, der der verhassten Ordnungsmacht eine multikulturelle Maske verleiht.

Die Qualität der fünf Filme beruht außerdem auf einer großartigen Ausstattung, auf großartigen Kostümen und einem großartigen Reggae- und Soul-Soundtrack, die eine Reise in eine Zeit und Kultur ermöglichen, die den meisten Zuschauern unbekannt sein dürften. Ganz besonders gilt dies für »Lovers Rock«, der eine einzige Partynacht mit soviel Kraft und Eleganz in Szene setzt, dass man noch Tage später davon berauscht ist. Die BBC, aber auch die Zeitschrift Sight & Sound etwa haben »Lovers Rock« zu ihrem Film des Jahres 2020 gekürt. Auch der Film »Alex Wheatle«, der die Bildungsgeschichte des gleichnamigen Schriftstellers nacherzählt, überzeugt durch liebevolles Lokal- und Zeitkolorit. Durch beide Filme führt eine großartige Kamera, die eine fast unheimliche Nähe zu den Protagonisten herstellt, ohne jemals aufdringlich zu wirken. Und dann ist da der herkulische Umfang dieser in Thema und Setting miteinander verflochtenen Meisterwerke.

Vor allem aber ist verblüffend, wie aktuell diese Anthologie an die politischen Ereignisse von 2020 anknüpft, an die Proteste nach dem Mord an George Floyd in den USA und an den antirassistischen Aktivismus der »Black Lives Matter«-Bewegung. Beinahe hat man das Gefühl, als hätte McQueen hier Facetten jüngerer Diskussionen aufgegriffen und filmisch verdichtet, wobei »Small Axe« – die Reihe hat die BBC produziert – eine viel längere Entstehungsgeschichte hinter sich hat. So ästhetisch unterschiedlich die Filme sind, ergeben sie in ihrer thematischen Auffächerung dennoch eine Einheit. »Education« etwa hat McQueen auf 16-Millimeter-Filmmaterial gedreht, um an die BBC-Lehrfilme der damaligen Zeit anzuknüpfen, während »Lovers Rock« digital in die Tanzfläche eintaucht und in »Red, White and Blue« 35-Millimeter-Film eine nüchterne Atmosphäre schafft.

Mit über zwei Stunden Dauer ist »Mangrove«, der erste Film der Reihe, nicht nur der längste, sondern auch der expliziteste. Frank Crichlow (Shaun Parkes) ist darin der Besitzer des gleichnamigen Restaurants im Stadtteil Notting Hill, das die Polizei wieder und wieder mit willkürlichen Razzien heimsucht, bis die Wut auf den Straßen eskaliert, so dass der zweite Teil des Films in ein Gerichtsdrama mündet. Polizeigewalt, Unterdrückung und Diskriminierung liegen hier an der Oberfläche und werden von Altheia Jones-Lecointe (Letitia Wright) im Namen der Black Panther Party unmittelbar angeklagt. Wie auch die anderen vier Filme folgt »Mangrove« einem historischen Fall oder historischen Figuren, hier dem Verfahren gegen die »Mangrove Nine« im Jahr 1970. Und wie auch in »Education« kommen die Initiativen, die Missstände zu überwinden versuchen, aus der Community selbst. Die Filmreihe macht nicht zuletzt die Kraft kultureller Selbstrepräsentation, die allzu selten den Weg in die weltweiten Distributionskanäle findet, so bezwingend. »Small Axe« übrigens ist der Titel eines Songs von Bob Marley: »Wenn ihr der große Baum seid, dann sind wir die kleine Axt«, heißt es darin, »bereit, euch zu fällen.«