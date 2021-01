Nicht vergessen

Klaus-Dietmar Gabbert/dpa Kurdische Demonstranten in Magdeburg (23.1.2018)

Hunderte Fahnen mit den Porträts der drei kurdischen Revolutionärinnen Sakine Cansiz, Fidan Dogan und Leyla Saylemez wehten am Samstag in Frankfurt am Main im Wind. Zu sehen waren auch YPJ-Wimpel, die Flaggen der kurdischen Frauenverteidigungseinheit – Anfang Dezember hatte ein Gericht die strafrechtliche Verfolgung der YPG/YPJ-Symbole beendet. Der Befreiungskampf der Frauen sei wichtig für die ganze kurdische Gemeinschaft, sagte ein Demonstrant gegenüber jW. Die kurdische Frauenbewegung in Europa, TJK-E, hatte aufgerufen, anlässlich des achten Jahrestages der Morde an den drei kurdischen Freiheitskämpferinnen in Paris in vielen europäischen Städten zu protestieren. Tausende Kurdinnen und Kurden gingen am Samstag auf die Straße, unter anderem auch in Berlin und Hamburg.

Das am 9. Januar 2013 mitten in Paris begangene Verbrechen müsse aufgeklärt werden, forderten Rednerinnen bei der Demo in der Mainmetropole. Die Verantwortung des türkischen Nachrichtendienstes MIT für diese Morde sei von der kurdischen Frauenbewegung und deren Netzwerken mit aufgefundenen Beweisen so gut belegt worden, dass sie Eingang in die Akten der Polizei und die Anklageschrift gefunden habe. Dennoch seien die Verantwortlichen des Attentats nicht verurteilt worden. Dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan müsse als einem der Hauptverantwortlichen der Prozess gemacht werden. Die TJK-E hat trotz der Coronakrise die Kampagne »100 Gründe, um den Diktator zu verurteilen« begonnen, die bis zum 8. März andauern soll. Hierbei sollen mit einer Petition 100.000 Stimmen gesammelt werden. Ziel sei, die internationale Anerkennung von Femiziden als Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu erreichen, sowie die Verurteilung Erdogans vor dem Internationalen Strafgerichtshof.

Dass der 9. Januar ein »Tag der Abrechnung mit Sexismus, Militarismus und Rassismus« sei, wollten die Frankfurter Initiativen »Kurdischer Frauenrat Amara« und »Women defend Rojava« mit einer Ausstellung verdeutlichen. An der Hauptwache aufgestellte Plakate mit Kurzbiographien von 100 kurdischen Frauen erinnerten an die Opfer des türkischen Staates. Fotos zeigten unter anderem von Sicherheitskräften bei Wohnungsdurchsuchungen in türkischen Städten umgebrachte oder auch bei Militäreinsätzen im Jahr 2016 in Kellern in Cizre bei lebendigem Leib verbrannte Frauen, darunter die einstige Kovorsitzende des Distrikts Milas der linken HDP, Derya Koc.

Das staatliche Morden an kurdischen Frauen ist präzise dokumentiert: Ob 2017 in Diyarbakir von türkischen Panzern überrollt, 2018 bei Luftangriffen der Türkei auf Afrin in Nordsyrien getötet, oder 2019 bei der Verteidigung ihres Dorfes in Kobani ermordet, wie die YPJ-Kämpferin Azize Celal, deren Leichnam von islamistischen Milizen geschändet wurde. Cora Mohr, Mitglied von »Woman defend Rojava«, betonte, die Liste der Verbrechen Erdogans sei lang und dürfe nicht länger werden. Revolutionäre kurdische Frauen, die sich für eine freiheitliche Gesellschaft einsetzen, seien ihm »ein Dorn im Auge«. Seine Partner bei der Errichtung »eines brutalen repressiven Patriarchats« seien die IS-Männer. Siegen dürfe nicht diese »rückwärtsgewandte Ideologie, sondern der Befreiungskampf dagegen«. Und jede Gewalttat gegen Frauen, die in Kurdistan und im Nahen und Mittleren Osten geschehe, geschehe auch in der Verantwortung der Staaten, die sich an die Seite der Türkei stellten.