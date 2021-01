»Das ist ein altbekanntes Instrument«

Christoph Soeder/dpa Demonstrant am »Tag der deutschen Einheit« in Potsdam (3.10.2020)

Die Antifaschistin Lina befindet sich seit rund zwei Monaten in Untersuchungshaft. Was werfen die Verfolgungsbehörden ihr vor?

Lina E. soll angeblich an mehreren Angriffen auf Neonazis beteiligt gewesen ein. Ihr wird vorgeworfen, gemeinsam mit weiteren Personen eine kriminelle Vereinigung nach Paragraph 129 StGB gegründet zu haben, deren Ziel es gewesen sein soll, derartige Angriffe auf Personen der rechten Szene durchzuführen. Dabei soll Lina eine »herausgehobene Stellung« eingenommen haben.

Warum wird in diesem Fall von der Bundesanwaltschaft nach Paragraph 129 ermittelt? Das sind doch ziemlich schwere Geschütze.

Wir sehen die Vorwürfe im Kontext der zunehmenden Kriminalisierung von antifaschistischem Engagement. Ein Ermittlungsverfahren, das auf auf diesen Paragraphen gestützt wird, ist ein altbekanntes Instrument, um linke Strukturen zu durchleuchten und sensible persönliche Daten zu sammeln. Wenn wir uns allein auf Leipzig konzentrieren, gab es bereits in den vergangenen Jahren einige solche Verfahren, die letztendlich mangels hinreichender Beweise wieder eingestellt wurden, kriminelle Vereinigungen wurden nie gefunden. Auffällig ist dabei, dass immer wieder die gleichen Personen, zu denen nichts gefunden wurde, dann wieder in anderen Verfahren als Beteiligte auftauchen. Im Ergebnis wird ein Bedrohungsszenario heraufbeschworen, in dem der Feind »links« steht. Das erkennt man bereits an der »Kampfansage« eines ermittelnden Beamten, der an Lina E. ein Exempel statuieren will und sich »siegessicher« gibt. Auch das Vorgehen des Generalbundesanwaltes – mit einer medienwirksamen Festnahme inklusive Helikopterflug – wie zuletzt beim Attentäter von Halle bzw. dem Mörder von Walter Lübcke, bestärkt ein solches Bedrohungsszenario immens und führt unserer Auffassung nach dazu, dass die tatsächliche gesellschaftliche Bedrohung von rechts, wo Todeslisten angefertigt, Waffen gehortet und Attentate verübt werden, relativiert wird. Dass überhaupt der Generalbundesanwalt die Zuständigkeit an sich gezogen hat, erscheint uns sehr fragwürdig.

Kurz nach der Festnahme gab es eine umfangreiche, meist tendenziöse Berichterstattung. Welche Rolle spielen Medien in diesem Verfahren?

Wir sehen die bisherige Berichterstattung fast überwiegend als eine Vorverurteilung von Lina E., wo Lebensumstände aus dem Kontext gerissen werden, um eine angebliche klandestine Radikalisierung zu belegen. Widersprüche bleiben dabei unberücksichtigt, wie etwa, dass kurz nach dem Angriff auf das angebliche Opfer in der medialen Berichterstattungen von leichten Verletzungen die Rede war und später von schweren Verletzungen gesprochen wird und damit von Vorwürfen, die fast schon die »Grenze zum Terrorismus« berühren würden.

Sowohl Ihre Initiative als auch die Verteidigung kritisieren, dass höchstwahrscheinlich Informationen aus den Ermittlungsakten »durchgestochen« wurden. Wie kommen Sie zu dieser Annahme?

Zwar haben wir selber keine Aktenkenntnisse, allerdings ist in einigen Artikeln offensichtlich, dass die dort genannten Informationen aus den Ermittlungsakten stammen. Dies bekräftigt die Annahme, dass hier ermittlungssensible Daten und Inhalte weitergegeben wurden. Dass damit ein politisches und juristisches Kalkül verfolgt wird, erscheint evident. Mit der Weitergabe von Akteninhalten zur Befeuerung tendenziöser und vor allem vorverurteilender Berichterstattung versuchen die Ermittlungsbehörden selber Fakten zu schaffen, ohne dass tatsächliche Ermittlungsergebnisse vorliegen. Im Ergebnis höhlen die Ermittlungsbehörden so den strafprozessualen Grundsatz der Unschuldsvermutung aus.

Was setzen Sie dem Bild von der angeblichen »Kommandoführerin« in einer »kriminellen Vereinigung« entgegen?

Letztendlich wird es die Aufgabe der Verteidigung sein, die juristischen Vorwürfe zu entkräften. Wenn man sich aber anschaut, welche Attribute hier Lina E. zugeschrieben werden, um medial das Bild der »Kommandoführerin« zu kreieren, wird schnell klar, dass dies ausschließlich der Vorverurteilung dient und kein inhaltliches Fundament hat. Unserer Auffassung nach dient die Zuschreibung einer »herausgehobenen Stellung« letztendlich ausschließlich dazu, das harte Vorgehen der Strafverfolgungsbehörden gesellschaftlich zu rechtfertigen. Denn solche politischen Prozesse spiegeln politische Auseinandersetzungen und Kräfteverhältnisse wieder.