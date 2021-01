»Sometimes I wish that he’d just call«

imago images/MediaPunch Warum bin ich so allein? Justin Townes Earle (1982–2020)

Am 4. Januar wäre Justin ­Townes Earle 39 geworden. Am 20. August 2020 starb er in seinem Zweitapartment in Nashville. Alkohol, Kokain und Fentanyl wurden bei der Obduktion in seinem Körper gefunden, wobei wie schon bei Prince und dem Rapper MacMiller (und über 200.000 Drogentoten in den USA in den letzten fünf Jahren) wohl das beigemischte Opioid Fentanyl der Killer war.

»Tell my mama I love her, tell my father I tried / Give my money to my baby to spend«, singt Earle schon 2010 in seinem wohl bekanntesten Song »Harlem River Blues«. Besagter Vater, Steve Earle, hat gerade mit seiner langjährigen Begleitband The Dukes das Tributealbum »J. T.« für seinen Sohn herausgebracht, auf dem er zehn von dessen Songs covert. Der elfte Track ist ein eigener Abschiedssong (die physischen Tonträger soll es ab März geben). Die Erlöse gehen vollständig an eine Stiftung für Etta St. James Earle, die dreijährige Tochter von Jenn und Justin Townes Earle.

So wie die Eltern der Kleinen in Verneigung vor der großen Blues-Jazz-Sängerin Etta James den Namen Etta gaben, gab auch Steve Earle seinem Sohn den Vornamen seines Idols Townes Van Zandt, dieses begnadeten Songpoeten, in dessen Orbit der junge Earle senior in den 70ern als Teil der texanischen Country-Outlaw-Szene rund um Van Zandt und Guy Clark das ungeschminkte Gitarrespielen, das unverstellte Texte­schreiben und die ungehemmte Lebenslust aufsaugte. Der Film »Heart­worn Highways« von 1981 zeigt so ein Gelage bei Guy Clark, mittlerweile in Nashville, der junge Steve Earle mittendrin. Der Raum platzt vor Talent, Gitarren, Gesang und Flaschen.

»Truth is that this has been with me so long / That I, I must admit I kinda like the pain«, singt Justin Townes Earle auf dem Titelsong seines letzten, 2019 erschienenen Albums »The Saint of Lost Causes«. Die existentielle Verlassenheit zieht sich durch sein Leben und seine Songs: Zwei seiner Alben heißen »Absent Fathers« (2015) und »Single Mothers« (2014). In dem Song »Am I That Lonely Tonight?« (2012) singt er von einer Autofahrt, auf der es ihn niederschmettert, seinen Vater im Radio von »Home« singen zu hören und sich selber gleichzeitig so allein zu fühlen. »Sometimes I wish that he’d just call.«

Seine Stimme? Ein sonorer, leicht nasaler Bariton. Die Musik? »Americana« sei es nicht, sagte Earle junior 2014 in einem Interview des Musikmagazins Road Tracks, er habe keine Ahnung, was »Americana« eigentlich sein soll, »für mich ist das nur schlechte Kunst auf Holz gemalt«. Respekt vor den Wurzeln des Songwriting ist es, den man bei ihm spürt, Spuren von Country, Soul, Blues, Swing. Seine Lieder berühren dich, wenn du Lebenslust verspürst und Schmerz kennst. Im Konzert – ich sah ihn 2017 in London – war er ein lässiger, äußerst souveräner Entertainer, der klug und humorvoll seinen eigenen Abend moderierte, in Solopassagen mit ­virtuosem Fingerpicking begeisterte und im Duo mit Paul Niehaus (Pedal Steel und Gitarren bei Lambchop, Calexico etc.) bescheiden Rhythmusgitarre spielte. Zu zweit fabrizierten Earle und Niehaus einen reichen und vollen Sound, zwischen Chuck Berry und Hank Williams. J. T. Earles Musik nachzuhören oder neu zu entdecken, lohnt sich unbedingt, ich empfehle die Alben »Harlem River Blues« (2010), »Nothing’s Gonna Change the Way You Feel About Me Now« (2012) und sein letztes, »The Saint Of Lost ­Causes« (2019).

»Townes« und »Guy«, so heißen die Tributealben mit Coversongs, die Steve Earle für seine Heroen Van Zandt und Guy Clark 2009 und 2019 aufnahm. Und jetzt also, aus traurigem Anlass, aber völlig zu Recht in dieser Reihe: »J. T.« Das Album, eins der stärksten Earles, weil stilistisch und handwerklich am geschlossensten, macht süchtig: Die Dukes folkrocken und rollen wie aus einem Guss, und Steve Earles Gesang klingt bei aller texanischen Knarzigkeit warm und sanft. »You might find a wolf in shepherd’s clothes / And now and then you’re gonna find sheep / In amongst all those troubled souls« heißt es bei Justin Townes in »The Saint of Lost Causes«. Vielleicht hat er ja auch seinen Vater gemeint, der seine Kunst nun auf diesem schönen Abschiedsalbum widerspiegelt.