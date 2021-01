Ende einer Fiktion

Hintergrund: Korruption im Hause Guaidó

Juan Guaidó, von einigen Staatschefs der Welt noch immer als »Übergangspräsident« Venezuelas anerkannt, ist der Prototyp eines lateinamerikanischen Rechtspolitikers. Heißt: Wann immer es für ihn opportun ist, preist er »bürgerliche Freiheiten« und fordert »soziale Gerechtigkeit« ein – nur um im nächsten Augenblick vor allem auf das eigene sowie das Wohl seines direkten Umfelds bedacht zu sein.

Zu der Liste an bekannten Korruptionsfällen, bei denen sich die Clique um Guaidó in der Vergangenheit die eigenen Taschen gefüllt hat, ist nun ein weiterer dazugekommen. Am 2. Januar veröffentlichte die Washington Post eine Recherche, die nahelegt, dass der Oppositionspolitiker zusammen mit Verbündeten versuchte, sich an Geldern des venezolanischen Staates zu bereichern.

Und das nicht gerade in kleinem Stil. Laut zwei vom US-Blatt zitierten Unternehmern aus Miami ging es um Vermögenswerte in Höhe von 40 Milliarden US-Dollar (33 Milliarden Euro), die dem staatlichen venezolanischen Ölkonzern PDVSA in der Karibik gehören. Wie einer der Männer, Jorge Reyes, berichtete, bekundete Guaidó im April 2019 per Telefon persönlich Interesse an einem Geschäft. In der Folge fand eine ganze Reihe von Treffen mit teils »hochrangigen« Vertrauten des Oppositionellen statt.

Der Deal sei schließlich jedoch geplatzt, nachdem die venezolanische Seite – laut Reyes »schockierende« – Forderungen gestellt habe. Demnach sollten die beiden Unternehmer unter anderem eine Vorauszahlung von 750.000 US-Dollar an eine Firma in Florida zahlen. Deren Miteigentümer ist laut Washington Post ein gewisser Magin Blasi, Bruder von Fernando Blasi, seinerseits Leiter der Handelsabteilung der von Guaidó kontrollierten venezolanischen »Botschaft« in Washington. Mittlerweile laufen sowohl in Venezuela selbst als auch in den USA mehrere Untersuchungen zu den Vorwürfen. Weitere im Rahmen der Recherche von der Washington Post realisierte Interviews deuten auf noch mehr Fälle großangelegter Korruption der Guaidó-Clique hin. (fres)