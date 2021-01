EU: Pandemiegipfel und Zugriff auf weitere Impfdosen

Brüssel. Die EU kann im laufenden Jahr auf bis zu 300 Millionen weitere Dosen des Coronaimpfstoffes von Biontech und Pfizer zurückgreifen. 75 Millionen davon sollten bereits bis Ende des zweiten Quartals zur Verfügung stehen, sagte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Freitag in Brüssel. Von den bereits zugelassenen Mitteln von Biontech/Pfizer sowie Moderna hat die EU sich mittlerweile 760 Millionen Einheiten gesichert. Damit könnten mehr als 80 Prozent der EU-Bevölkerung geimpft werden, sagte von der Leyen. Über das weitere Vorgehen in der Pandemie werden die EU-Staats- und Regierungschefs am 21. Januar beraten, wie ein Sprecher von EU-Ratspräsident Charles Michel am Freitag mitteilte. (dpa/AFP/jW)