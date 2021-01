Verschärfungen mit Ausnahmen

Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa Bodo Ramelow (Die Linke), Ministerpräsident in Thüringen (Erfurt, 10.12.2020)

Die Bundesregierung hat die Länderchefs dazu ermahnt, sich möglichst eng an die zuvor getroffenen Vereinbarungen zur Verschärfung und Verlängerung des Shutdowns zu halten und sie konsequent umzusetzen. Es sollte »eben nicht um eine möglichst weite, extensive Auslegung der Beschlüsse gehen, sondern darum, dass wir alles tun, um diese Beschlüsse durchzuhalten und ihren Zweck damit zu erreichen«, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag.

Allerdings gab Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Bündnis 90/Die Grünen) noch am selben Tag im Stuttgarter Landtag bekannt, von besagten Vereinbarungen abweichen zu wollen. So soll es bei der Beschränkung privater Treffen in dem »grün-schwarz« regierten Bundesland eine Ausnahme für Kinder bis 14 Jahre geben, wie der SWR online berichtete. Außerdem soll sich demnach eine Familie mit einer weiteren zu einer Betreuungsgemeinschaft zusammentun können, in der die Kinder wechselseitig betreut werden.

Auch die Brandenburger Landesregierung von SPD, CDU und Grünen will Kinder bis 14 Jahre von den Beschränkungen ausnehmen, wie Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) in Potsdam erklärte. Zudem soll für touristische und sportliche Ausflüge der Bewegungsradius in Landkreisen und kreisfreien Städten mit Infektionszahlen von mehr als 200 Fällen je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche auf 15 Kilometer beschränkt werden. Ähnliches soll auch in Bayern gelten. Dort sollen jedoch nur Kinder bis drei Jahre von den Vorgaben bei Treffen mit anderen Hausständen ausgenommen werden, erklärte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in München. Thüringens Regierungschef Bodo Ramelow (Die Linke) gehen dagegen alle bisherigen Regelungen noch nicht weit genug. »Wir müssen endlich in einen richtigen Lockdown gehen«, sagte er der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (Freitagausgabe).

Derweil teilte die europäische Arzneimittelbehörde EMA am Freitag mit, dass fortan sechs statt bisher fünf Dosen aus einer Ampulle mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer gezogen werden dürfen. Dadurch könnte die Zahl der Impfungen um fast 20 Prozent gesteigert werden. Das Mittel des US-Herstellers Moderna soll nächste Woche zum Einsatz kommen. Erste Lieferungen an die Bundesländer seien für Dienstag geplant, teilte ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums am Freitag auf dpa-Anfrage mit. (dpa/jW)