Permanente Suche

Andrea Kähler/Editha Künzel/Ernst Wilhelm Grüter/Gabriele Senft/Jens Schulze/Ricarda Heidemann/Twin Aguas del Rio (y del Mar!)

Einen gemeinsamen Blick wollten die fortschrittlichen Fotografinnen und Fotografen finden, die mit ihrer Ausstellung am Sonnabend die XXVI. Internationale Rosa-Luxemburg-Konferenz miteröffnen. Es ist ihnen gelungen. Die Schau in der Tradition der sozialkritischen Arbeiterfotografie steht unter dem von Brecht stammenden Konferenzmotto »Der Sieg der Vernunft kann nur der Sieg der Vernünftigen sein«, was sich in Aufnahmen ausdrückt, die von der permanenten Suche nach solidarischen Wegen im täglichen Leben handeln. Der reale Mensch steht hier im Mittelpunkt – nicht als Chiffre, sondern als konkreter Körper, der von der Sehnsucht nach der freien Gesellschaft kündet. (jW)