Philanthrop des Tages: Max Otte

imago/Hermann J. Knippertz Guckt gerne über den Tellerrand hinaus: Max Otte

Mit Absetzbewegungen kennt sich die AfD aus. Das Drehbuch ist dabei meist identisch: Mensch mit Karriereambition und reaktionärem Weltbild verlässt die Partei, weil die noch Reaktionäreren dort ihren Aufstieg zielstrebiger organisieren. Blöd gelaufen – wobei das eine oder andere Abgeordnetenmandat samt monatlicher Aufwandsentschädigung für Parlamentspöbeleien den Sturz abfedert.

Bei Max Otte ist die Sache anders. Parteizugehörigkeit ist für den Unternehmer Nebensache: Als CDU-Mitglied erklärte er 2017 stolz, der AfD bei der Bundestagswahl seine Stimme zu geben. Ein Jahr später wurde Otte Kuratoriumsvorsitzender der AfD-nahen und von Vertriebenenpäbstin Erika Steinbach geführten Desiderius-Erasmus-Stiftung. Am Donnerstag dann das Paukenschläglein: »Mit sofortiger Wirkung« trat Otte – Selbstbeschreibung: »Philanthrop. Publizist. Patriot.« – von besagtem Posten zurück. Ihn treibt der parteiinterne Konflikt zwischen den neoliberalen Nationalisten um Jörg Meuthen und den »Flügel«-Faschos um Björn Höcke um. Dass letztere auf dem Parteitag in Kalkar nicht durchmarschieren konnten, auch weil Meuthen kräftig austeilte, hat Otte missfallen. Die AfD müsse »soziale Belange und Bürgerbewegungen« ernst nehmen und dürfe nicht auf ein »Projekt FDP 2.0« und »Rentenprivatisierung« setzen. Richtig gehört: Der Unternehmer hat ein Herz fürs Volk. Oder in Ottes Worten: »Wer mich kennt, weiß, dass mir auch als Fondsmanager die sozialen Belange der Menschen in Deutschland sehr wichtig sind.« So sind sie bekanntlich, unsere Fondsmanager.

Eine Marotte von Otte sind übrigens reißerische Buchtitel. Bei gefühlt jedem zweiten seiner Werke taucht der »Crash« im Titel auf. Die lose Reihe wird der findige Selbstvermarkter vermutlich bald mit einem AfD-Enthüllungsroman fortsetzen.