Schlagabtausch mit Kapital

Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/ZB DGB-Chef Reiner Hoffmann sieht beim Thema Tarifrecht vor allem die Politik gefordert

Kapital und Gewerkschaften fordern »Reformen« im deutschen Tarifrecht – allerdings mit verschiedenen Zielen. Der Präsident der Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), Rainer Dulger, sagte am Donnerstag gegenüber dpa: »Ich bin ein großer Anhänger der Tarifpartnerschaft – aber leider haben viele Flächentarifverträge ihre Attraktivität verloren.« Er sprach sich für mehr Öffnungsklauseln in Tarifverträgen aus. »So könnten beispielsweise Unternehmen, die von der Komplexität eines gesamten Tarifwerks abgeschreckt werden, nur den Entgeltrahmen übernehmen, ohne gleichzeitig auch umfangreiche Regelungen zur Arbeitszeit übernehmen zu müssen«, meinte Dulger. »Es liegt in erster Linie in der Verantwortung der Tarifvertragsparteien, unsere Tarifverträge grundsätzlich zu modernisieren.«

IG-Metall-Chef Jörg Hofmann erteilte Dulgers Forderung postwendend eine Absage – ließ aber dennoch Verhandlungsspielraum erkennen. »Die Komplexität von Tarifverträgen ist die Konsequenz des Wunsches nach mehr Flexibilität in den Tarifverträgen, der gerade von den Arbeitgebern immer wieder eingefordert wird«, sagte er der dpa. Den Konzernen schwebe nachträgliche Rosinenpickerei auf betrieblicher Ebene vor. »Die wird es nicht geben. Alle Tarifverträge tragen die Unterschriften beider Seiten.« Offen aber sei die IG Metall für mehr betriebliche Nähe im Tarifsystem. In betriebsspezifischen »Zukunftstarifverträgen« könne es um Investitionen und Zusagen von Produkten und Prozessen gehen – und darauf aufbauend um Personalentwicklung und auch Anpassungen tariflicher Regelungen.

Die Vorsitzenden von DGB und Verdi, Reiner Hoffmann und Frank Werneke, sehen beim Thema Tarifrecht vor allem die Politik gefordert: Die Stärkung der Tarifbindung stehe im Koalitionsvertrag. »Mindestens muss endlich festgelegt werden, dass öffentliche Aufträge des Bundes nur noch an tarifgebundene Unternehmen vergeben werden dürfen«, forderte Werneke gegenüber dpa.

Einen Hoffnungsschimmer für Beschäftigte verkündete Wernecke erst am Mittwoch: Nach monatelangen Vorbereitungen stünden die letzten Schritte für einen bundesweit geltenden Tarifvertrag in der Altenpflege an. Der bereits ausgehandelte, aber noch nicht wirksame Tarifvertrag sieht eine Erhöhung der Einkommen bis auf 18,50 Euro pro Stunde für examinierte Altenpflegekräfte ab Januar 2023 vor. (dpa/jW)