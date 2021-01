Rotlicht: (Deutscher) Kaiser

imago stock&people Nicht nur eine ästhetische Beleidigung: Deutscher Kaiser 1900

Auf den Straßen Verstrahlte, die mit Schwarz-Weiß-Rot als Widerstandssymbol gegen »BRD GmbH« und »Coronadiktatur« herumlaufen, ein barockes preußisches Schloss, das dieser Tage auferstanden ist, und immer wieder hippe junge Männer in Berlins Mitte, die unverschämt ihren Lenkerschnurrbart zur Schau stellen, also jene eher verstörende Bartmode, bei der die Extremitäten der Rotzbremse sehr lang und nach oben gewölbt sind und die deshalb an einen Fahrradlenker erinnert: Wer die Menetekel zu deuten weiß, muss sich fürchten, die Wiederkunft des Kaisers stehe unmittelbar bevor. Nicht die des inzwischen umnachteten Fußballkaisers Beckenbauer und auch nicht die des »Herrn Kaiser«, des immer freundlichen, seelenlosen Versicherungsvertreters aus dem Werbespot der Hamburg-Mannheimer. Nein, die des echten »Deutschen Kaisers«. Die Feier zur Reichsgründung vor 150 Jahren wäre der passende Augenblick.

Die Historie der Menschheit kennt etliche Kaiser, und »Kaiser« nannte man im deutschen Sprachraum viele Herrscher weltweit – von Mexiko bis Japan. Die Titelbezeichnung leitet sich über das althochdeutsche »Keisar« von dem lateinischen Eigennamen »Caesar« des römischen Staatsmannes Gaius Iulius Caesar ab. Als erster Kaiser der Geschichte gilt allerdings sein Großneffe Octavian, der sich »Imperator Caesar Augustus« nennen ließ. In den romanischen Sprachen leitet sich das begriffliche Äquivalent für Kaiser nicht von Caesar, sondern von Imperator ab. Der Kaiser, das ist im Italienischen, Spanischen bzw. Französischen der »Imperatore«, »Emperador«, »Empereur«.

Das mittelalterliche Frankenreich und nach dessen Zerfall das Heilige Römische Reich (deutscher Nation) übernahmen den Titel und stellten eine Kontinuität vom römischen Kaisertum zur eigenen Herrschaft her. Der Kaiser galt als Beschützer des Abendlandes und des christlichen Glaubens und maßte sich damit eine Ehrenhoheit über die lateinisch-christlichen Könige an, die indes nie so recht durchzusetzen war. Dem durch die Kaiserwürde ohnehin nur notdürftig zusammengehaltenen Flickenteppich aus Herzogtümern, Erzbistümern, Grafschaften und Duodezfürstentümern bereitete ein anderer Kaiser von links des Rheins 1806 sein gerechtes Ende. Napoleon, »Kaiser der Franzosen«, führte auf weiten Teilen des untergegangenen Heiligen Römischen Reichs bürgerliche Verkehrsformen ein.

Selbst die Preußen mussten Reformen einleiten. Deren Herrschergeschlecht, das anfangs bloß Zollern hieß, erwarb dann durch Krieg, Eroberung und Raub ebenfalls einen Kaisertitel und stand dem 1871 mit Blut und Eisen zusammengezimmerten »Deutschen Reich« vor. Doch Wilhelm I. fremdelte mit seiner neuen Herrscherwürde, wollte, dass man ihn »Kaiser von Deutschland« nenne, verlangte, dass dem noblen Titel tatsächliche Machtbefugnisse entsprachen. Das aber hätte die Bundesfürsten des Reichs nominell zu seinen Untertanen gemacht. Als konstitutioneller Monarch blieb er an die Verfassung gebunden, all seine Amtshandlungen mussten vom Kanzler oder einem Staatssekretär gegengezeichnet werden. Der Kaisertitel war staatsrechtlich bloß ein klingender Name für die eher prosaische Funktion des preußischen Königs als Präsident des Bundesrates deutscher Fürsten.

Wilhelm II., der launische, zerrissene und größenwahnsinnige Enkel Wilhelms I., überhöhte die Kaiserwürde zum Symbol der Einheit der Nation und überzog als »allzeit Mehrer des Deutschen Reiches, nicht an kriegerischen Eroberungen, sondern an den Gütern und Gaben des Friedens«, so ein Teil der Titelbezeichnung, die Welt mit Krieg. Sein eigener »bürokratisch gezimmerter, polizeilich gehüteter Militärdespotismus« (Marx) entmachtete ihn dann de facto im Kriege, und im November 1918 jagten ihn die Matrosen und Arbeiter endgültig davon. Wenn jetzt Wilhelm der Allerletzte in Gestalt von Reichsfahnenschwenkern, Schlossneubau und Bartmonstern gleichsam wiedererscheint, ist das mehr als eine ästhetische Beleidigung.