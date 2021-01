Keine Gnade

Daniel Bockwoldt/dpa Rangelei vor dem Hamburger Landgericht nach dem Urteil gegen die »Drei von der Parkbank« (5.11.2020)

Mit der strafrechtlichen Aufarbeitung des G-20-Gipfels in Hamburg im Sommer 2017 hat es die Justiz nicht eilig. Bereits dreieinhalb Jahre dauert der Feldzug der Hamburger Polizei- und Jusitzbehörden gegen die Protestbewegung an, mehr als 200 Prozesse gegen Gipfelgegner sind bisher geführt und abgeschlossen worden, etliche mit drakonischen Haftstrafen – doch ein Ende ist nicht in Sicht.

Erst am 3. Dezember begann vor dem Landgericht Hamburg der »Rondenbarg-Prozess«, der von der von Linken in der gesamten Bundesrepublik aufmerksam beobachtet wird. Zum einen, weil es sich um den bisher umfangreichsten Verfahrenskomplex in Sachen G 20 handelt. Die fünf jungen Angeklagten sind nur die ersten von etwa 80, die von der Staatsanwaltschaft wegen derselben Sache – Teilnahme an einer von der Polizei angegriffenen und zerschlagenen Demonstration von rund 200 Gipfelgegnern im Industriegebiet Rondenbarg am 7. Juli 2017 – angeklagt worden sind. Vor allem steht der Prozess aber im Fokus, weil das Urteil weitreichende Auswirkungen auf das Versammlungsrecht haben könnte.

Hamburgs Staatsanwaltschaft versucht im »Rondenbarg-Prozess« erneut, ihre eigenwillige Auffassung des Straftatbestandes Landfriedensbruch durchzusetzen. Sie will zurück zur rechtlichen Praxis vor dem Jahr 1970, als allein die »Zusammenrottung« zum (angeblichen) Zweck der Gewaltausübung aus einer Menschenmenge heraus strafbar war. Keinem der rund 80 Angeklagten wird eine eigenhändig begangene Tat vorgeworfen. Die 14 Steine und drei Bengalos, die auf die aufmarschierenden bzw. heranstürmenden Polizisten geworfen worden seien, werden einfach allen zugerechnet. Die fünf Angeklagten sollen nur für das Mitlaufen in dem Aufzug bestraft werden.

Als besonders bodenlos muss der Versuch der Strafverfolger gewertet werden, dem Aufzug im Rondenbarg den Charakter einer politischen Demonstration abzusprechen. Mit diesem Kniff will die Staatsanwaltschaft erreichen, dass im Verfahren das sogenannte Hooliganurteil des Bundesgerichtshofs vom Mai 2017 angewandt werden kann. Damals waren Fußballfans nur für das »ostentative Mitmarschieren« in einer Gruppe verurteilt worden.

Im »Elbchaussee-Prozess«, der im Juli 2020 beendet wurde, hatte sich die Staatsanwaltschaft mit ihrer Rechtsauffassung zum Teil bereits durchgesetzt. In dem mit eineinhalb Jahren Dauer bisher längsten G-20-Verfahren hatte die Große Strafkammer 17 des Landgerichts drei der fünf Angeklagten wegen schweren Landfriedensbruchs und Beihilfe zur Brandstiftung zu Haftstrafen verurteilt. Nur einem der drei waren konkrete Straftaten zugeordnet worden – die anderen beiden Angeklagten wurden nur für das Mitlaufen im Aufzug verurteilt.

Allerdings hatte die Staatsanwaltschaft es in dem Verfahren auch leichter. Denn im Gegensatz zu den Vorgängen am Rondenbarg war es bei dem Aufzug von der Elbchaussee nach Altona, der fast zeitgleich am Morgen des 7. Juli 2017 stattfand, zu Straftaten in erheblichem Ausmaß gekommen. Die Kammer erklärte, es habe sich nicht um eine von der Versammlungsfreiheit gedeckte Demonstration gehandelt. Der Aufzug sei »von Anfang an« durch Gewalttätigkeit geprägt gewesen. Tatsächlich waren an jenem Morgen zahlreiche Scheiben von Geschäften und Büros eingeworfen und Autos in Brand gesetzt worden. Das Urteil war ein Teilerfolg für die Staatsanwaltschaft bei dem Versuch, den Landfriedensbruch neu zu definieren. Was das langfristig für die Versammlungsfreiheit bedeuten könnte, umriss Ulla Jelpke, innenpolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke im Bundestag, kurz nach der Urteilsverkündung. Wenn man mit Haftstrafen rechnen müsse, »weil andere Leute an einer anderen Stelle der Demo möglicherweise Gewalttaten begehen«, dann drohten »nachhaltige Schäden« für das Versammlungsrecht. Genau diese Gefahr sehen viele auch für den Fall, dass die Staatsanwaltschaft im »Rondenbarg-Prozess« eine Verurteilung der fünf Angeklagten erreicht.

Doch Polizei und Justiz geht es bei den mit großem Aufwand geführten G-20-Verfahren nicht nur um eine Beschneidung der Versammlungsfreiheit, sondern selbstverständlich auch darum, linke Aktivisten ins Gefängnis zu bringen und abschreckende Urteile zu produzieren. Das zeigte der Prozess, der Anfang November 2020 nach 50 Verhandlungstagen zu Ende ging. Die drei Angeklagten, eine Frau und zwei Männer, die als die »Drei von der Parkbank« bekannt wurden und in der radikalen Linken viel Solidarität erfuhren, wurden vom Landgericht zu absurd hohen Haftstrafen verurteilt. Zweimal ein Jahr und acht Monate sowie ein Jahr und sieben Monate – nur für die angebliche »Verabredung« zu einer Tat, zu der es nicht gekommen war.

Das Trio war im Juli 2019, am zweiten Jahrestag des G-20-Gipfels, auf einer Parkbank in Hamburg-Eimsbüttel von Zivilfahndern festgenommen worden, nachdem die Polizei einen der drei später Verurteilten ohne richterliche Anordnung observiert hatte. Bei ihnen seien unter anderem vier Brandsätze, mit Benzin gefüllte PET-Flaschen, Grillanzünder, Wechselkleidung sowie ein Zettel mit angeblichen Anschlagszielen gefunden worden. Die Kammer hielt es für erwiesen, dass die Angeklagten sich getroffen hatten, um an vier Orten Brände zu legen, die mit der Immobilienbranche in Verbindung gebracht werden.

Diese Urteile und der Beginn des »Rondenbarg-Prozesses« zeigten erneut: Während die Justiz rechte Täter allenfalls mit Samthandschuhen anfasst – so den AfD-Sympathisanten, der Mitte Oktober 2020 im schleswig-holsteinischen Henstedt-Ulzburg drei Demonstranten mit einem Pick-up anfuhr –, greift sie bei Linken gnadenlos durch. Die müssen schon ins Gefängnis für Brandstiftungen, die sie nur geplant haben sollen, und Steine, die andere geworfen haben.