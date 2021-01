Rettung liegt im nicht Geplanten

imago images/Everett Collection Momente der Verunsicherung: Friedrich Dürrenmatt (l., am Filmset von »Der Richter und sein Henker« mit Maximilian Schell, 1975)

Wer in der Bundesrepublik oder gar in der Schweiz aufwuchs, kam im Deutschunterricht kaum an ihm vorbei. Tatsächlich weisen die Theaterstücke, Erzählungen und Romane Friedrich Dürrenmatts Qualitäten auf, die zum Weiterlesen verführen. Die Handlungsführung ist durchweg straff, spannungsreich und voller unerwarteter Wendungen. Die präzise Sprache übersteigt den Alltagswortschatz nur eben so weit, wie es die jeweilige Farbe von Lokalität und Stimmung erfordert. Die Komödien sind voll guter Witze, von denen viele mit szenischen Vorgängen zusammenhängen. Als ideale Spielvorlagen für die Bühne bieten sie gleich auch eine Chance, die nächste Generation von Zuschauern zu gewinnen.

Zugleich geht es Dürrenmatt erkennbar um wichtige Inhalte. Fast stets sind sie in Handlung umgesetzt, dabei jedoch für den Interpreten erkennbar. Also Literatur für Deutschlehrer auf der Suche nach Aufsatzthemen? Nicht nur. Anders als die im Unterricht ebenso beliebten frühen Parabelstücke seines Schweizer Kollegen Max Frisch, die wie »Andorra« eine richtige Lösung bieten und dann kennt man sie, bleibt bei Dürrenmatt, in seinen Stücken wie in der Prosa, ein Moment der Verunsicherung.

Als er in den 1940er Jahren mit dem Schreiben begann, setzte die Mode des absurden Theaters ein. Zweiter Weltkrieg und Schoah ließen den Gedanken an einen Fortschritt in der menschlichen Geschichte als sinnlos erscheinen, die bürgerliche Ideologie verfügte über keine Mittel, das Geschehen zu begreifen. Es waren im Westen nicht die dümmsten Autoren, die der Mode folgen. Sie waren Humanisten genug, um nicht umstandslos vom Massenmord zum Wirtschaftswunder überzugehen. Wo kapitalistische Betriebsamkeit einsetzte, da schrieben sie über sinnlose Erstarrung, wie Samuel Beckett, der in »Warten auf Godot« zwei Landstreicher in immer enttäuschter Erwartung zeigte und im »Endspiel« seine Personen aus Mülltonnen heraus räsonieren ließ.

Bei Dürrenmatt hingegen gibt es konkrete soziale Umgebungen und zielgerichtetes Tun. Nur führen die ­Pläne, die seine Hauptfiguren aushecken, oft zum Gegenteil. In der Komödie »Romulus der Große« (1949) geht es um den letzten weströmischen Kaiser, historisch Romulus Augustulus, der noch als Jugendlicher nach ein paar Monaten auf dem Thron im Jahr 476 von den siegreichen Germanen abgesetzt und in den Ruhestand geschickt wurde. Bei Dürrenmatt ist dieser Romulus etwa 50 Jahre alt. Über lange Zeit hin hat er bewusst das Römische Reich heruntergewirtschaftet, weil ihm imperiale Großmachtpolitik zu blutig erscheint. Als am Ende der siegreiche Germanenfürst Odoaker auftritt, glaubt sich Romulus am Ziel. Doch Odoaker will sich seinerseits Romulus unterwerfen. Er fürchtet seinen kriegerischen Neffen Theoderich, der ihm auf dem Thron folgen und ein blutiges germanisches Imperium errichten wird.

Nichts ist gewonnen. Den Kampf um die Macht zu verweigern, führt nicht zu keiner Macht, sondern nur zu einer anderen, die nicht besser ist. Das muss in »Die Physiker« auch der Forscher Möbius erfahren, der sich irrsinnig stellt, um den Missbrauch der von ihm entdeckten »Weltformel« für eine vernichtende Waffe zu verhindern. Weitere Insassen sind die Physiker »Einstein« und »Newton«, die sich allerdings als Agenten konkurrierender Großmächte entpuppen. Siegerin bleibt jedoch die wahnsinnige Leiterin der Anstalt, die Möbius’ Erkenntnisse längst kopiert hat und die Weltherrschaft anstrebt.

Die Chefärztin hat Erfolg. Es scheitern also nicht Pläne schlechthin, sondern Pläne, die das Schlimme verhindern sollen und gerade dadurch zur »schlimmstmöglichen Wendung« (Dürrenmatt in seiner Komödientheorie) führen. Rettung gibt es nur entgegen dem Geplanten. Im Roman »Der Verdacht« (1951/52) vermutet der Kriminalkommissär Bärlach, dass sich hinter dem erfolgreichen Privatklinikbesitzer Emmenberger der KZ-Arzt Nehle verbirgt, der im Vernichtungslager Stutthof Häftlinge ohne Narkose operierte. Bärlach lässt sich in die Klinik einweisen, und findet den Verdacht bestätigt, dass Emmenberger/Nehle auf dieselbe Weise todkranke reiche Patienten quält, die verzweifelt auf ungewöhnliche Heilmethoden hoffen. Doch durchschaut der Arzt den Ermittler. Nur noch Minuten trennen Bärlach von der Operation, mit der Emmenberger ihn zu Tode foltern will, als ein Jude auftaucht, Überlebender vieler KZ, durch seine riesenhafte Gestalt und seinen Namen Gulliver ins Mythische verschoben. Der jüdische Rächer tötet den Arzt. Manchmal gibt es in Dürrenmatts Werk Gerechtigkeit, doch nicht als Ergebnis planvollen oder rechtsstaatlichen Vorgehens, sondern durch etwas Unvorhersehbares.

Emmenberger beruft sich gegenüber Bärlach auf das Recht des Stärkeren in einer gottlosen Welt. Dürrenmatt gibt dem Naziverbrecher metaphysische Argumente, die diesem Gesindel vermutlich allzu viel Niveau zubilligen. Aber er kann nur so seine Frage stellen, wie Moral in einer unmoralischen Welt ohne Gott zu begründen ist. Auf die Spitze getrieben ist dieser Konflikt in Dürrenmatts wohl bestem Stück, »Der Besuch der alte Dame« (1956). Die inzwischen unermesslich reiche Claire Zachanassian kehrt in ihre Heimatstadt mit dem bezeichnenden Namen Güllen zurück, aus der sie Jahrzehnte zuvor arm und durch Bürgermoral gedemütigt vertrieben wurde. Mit einer Milliarde will sie das heruntergekom­mene Kaff unterstützen – wenn nur ihr früherer Geliebter Ill, der mit Hilfe bestochener Zeugen einst die Vaterschaft ihres Kindes abstritt und sie als Hure dastehen ließ, getötet wird.

Entsetzt weisen die Güllener den Vorschlag zurück, und am Ende morden sie doch. Die dramaturgische Stärke der Idee ist, dass die Anstifterin des Mordes ihr Recht hat, das Opfer im Unrecht war, der Vorgang aber doch die Verworfenheit der Güllener vorführt. Sie töten fürs Geld, nicht für die Gerechtigkeit. Der Plan der Zachanassian, Moral zu kaufen, geht auf. Damit bestätigt sie sich, dass alles so geblieben ist, wie es war, und nichts gewonnen ist. Ihr Sieg ist ihre Niederlage – eine bessere Selbstkritik der bürgerlichen Herrschaft ist kaum denkbar. Freilich markiert dies auch Dürrenmatts Grenze: Was darüber hinausweist, nahm er nicht in den Blick.