Wolfgang Rattay/REUTERS Präsenzunterricht in Nordrhein-Westfalen

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Sachsen-Anhalt fordert die Landesregierung auf, nach dem 11. Januar 2021 keinesfalls sofort zum vollständigen Präsenzunterricht zurückzukehren:

Neben einer Kontinuität des Schulbetriebes geht es vor allem darum, den Gesundheitsschutz für Lehrende und Lernende zu garantieren. Dazu gehört unter anderem, die Abstandsregeln auch im Schulbetrieb zu gewährleisten. Die Wochen vor Weihnachten und weitere wissenschaftliche Untersuchungen haben sehr deutlich gezeigt, dass Infektionen mit Covid-19 sehr wohl in der Schule übertragen werden und das Erkrankungsrisiko erhöhen.

Deshalb kommt für die GEW in den nächsten Wochen höchstens ein Wechselmodell in Frage, bei dem die Hälfte oder ein Drittel der Schüler*innen in der Schule ist und die jeweils anderen zu Hause arbeiten. Schüler*innen können bei diesem Modell umfassend beim Lernen begleitet werden. (…) Eine Rückmeldung durch die Lehrkräfte ist stets möglich. Damit funktioniert dieses Modell auch, wenn die digitale Infrastruktur an der jeweiligen Schule nicht oder nur sehr unzureichend ausgeprägt ist, wovon man nach den bisherigen Erfahrungen ausgehen muss. (…)

Schulen können jedoch bei einem Wechselmodell keine Notbetreuung gewährleisten. Hier fehlen die personellen und auch die räumlichen Ressourcen. Die Landesregierung wird aufgefordert, für eine Notbetreuung andere Wege zu beschreiten. Hierzu soll die Entschädigungszahlung für Eltern, die ihre Kinder zu Hause betreuen müssen (zwei Drittel des Nettogehaltes), ausgebaut werden. Eine weitere Möglichkeit wäre, dass die Träger von Kitas und Horten finanziell dabei unterstützt werden, zusätzliches Personal einzustellen oder die Arbeitszeit von teilzeitbeschäftigten Erzieher*innen aufzustocken, um weiteres Arbeitsvermögen für eine Notbetreuung zu gewinnen. Auch hier muss jedoch gelten, dass der Gesundheitsschutz im Mittelpunkt steht. Insofern plädiert die GEW auch in den Kindereinrichtungen und Horten für kleine, feststehende Gruppen.

Ulla Jelpke, innenpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion Die Linke, erklärte am Montag angesichts der dramatischen Bedingungen im Lager Lipa in Bosnien-Herzegowina:

Das Leid von hunderten Schutzsuchenden in Bosnien-Herzegowina ist eine direkte Folge der europäischen Abschottungspolitik. Angesichts von Erfrierungen und starken Unterkühlungen muss die EU die Menschen aus dem Lager Lipa jetzt schnellstens aufnehmen und ihnen Zugang zu einem fairen Asylverfahren gewähren. Es ist nicht überraschend, dass sich CDU-Hardliner wie der Möchtegernparteivorsitzende Friedrich Merz prinzipiell gegen die Aufnahme von Schutzsuchenden aussprechen. Denn die Leugnung eigener Verantwortung steht bei der unionsgeführten Bundesregierung hoch im Kurs. So billigt die Bundesregierung seit langem die ebenso systematischen wie gewaltsamen Pushbacks nach Bosnien-Herzegowina durch die kroatische Grenzpolizei. Auch die unmenschliche Situation in den griechischen Lagern wie auf Lesbos ist kein Versagen, sondern Konsequenz der auf Abschottung fixierten europäischen Flüchtlings- und Migrationspolitik. Nicht die vermeintliche Verbesserung der Unterbringung vor Ort, sondern die Schaffung sicherer Fluchtwege ist die Lösung.